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13 жовтня 2020, Київ 10:27
Новини | Коронавірус

У Китаї планують протестувати на COVID-19 всіх 9 мільйонів жителів портового міста

Згідно з офіційною статистикою, на материковому Китаї виявили 85 578 випадків COVID-19

У Китаї влада планує до кінця тижня протестувати на COVID-19 всіх 9 мільйонів жителів портового міста Ціндао.

Це відбувається після першого за два місяці спалаху хвороби в країні.

Китай із початку серпня не повідомляв про нових хворих на COVID-19, які захворіли всередині країни. Водночас експерти критикували китайську методологію, яка розділяє підтверджені випадки та випадки, коли хворий не має симптомів.

Раніше все населення тестували в Ухані, де зафіксували перші випадки COVID-19 у світі. Кілька мільйонів людей здавали тести в Пекіні та Урумчі після невеликих спалахів.

Згідно з офіційною статистикою, на материковому Китаї виявили 85 578 випадків COVID-19. Хвороба забрала життя 4 634 людей. В останні місяці ситуація з коронавірусом у країні стабілізувалася.

Фоторепортаж: Ухань поступово повертається до звичного життя
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: Ухань поступово повертається до звичного життя

Китайське місто Ухань, на яке припав перший у світі спалах коронавірусного захворювання, повертається до нормального життя після більш ніж двох місяців карантину

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