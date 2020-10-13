В Україні змінили критерій визначення «червоної» зони карантину

Кабінет міністрів України на засіданні 13 жовтня змінив критерій визначення «червоних» зон карантину.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, тепер показник захворюваності, при якому територію будуть відносити до «червоної» зони буде фіксований, тоді як раніше він постійно змінювався.

«Це якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення. До цього показник був динамічним як той, що в п’ять разів перевищує відповідний середній показник по країні», – наголосив міністр.

Уряд України під час засідання 13 жовтня продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. Глава МОЗ пояснив рішення про продовження карантину зростанням випадків інфікування коронавірусом.

Вперше карантин в Україні було запроваджено з 12 березня, пізніше його перевели в адаптивний режим.

Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 27 0587 випадків хвороби. Одужали 116 562 людини, померли – 5 122.