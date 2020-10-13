Міністр Кулеба виступає проти можливого закриття кордонів для іноземців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає проти можливого закриття кордонів для іноземців.

«Особисто я, якщо це питання з'явиться на порядку денному, виступатиму проти впровадження заборони на в'їзд іноземцям і виступатиму проти ідеї закликати українців масово повертатися додому. Ми як Міністерство закордонних справ спільно з іншими органами влади на початку пандемії виконали функцію зі сприяння українцям у поверненні додому. Це була безпрецедентна масштабна операція», – сказав Кулеба.

Востаннє Україна закривала кордон для іноземців у період з 28 серпня до 28 вересня. Це сталося на тлі погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19.