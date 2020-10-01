Для поїздок до Болгарії буде потрібний ПЛР-тест на COVID-19

Болгарія запровадила вимогу для українців про необхідність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 для в’їзду в країну з 1 жовтня. Як повідомляє посольство України в Болгарії, таке рішення ухвалило болгарське Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з ним, від 1 жовтня до 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону.

«У згаданому документі мають бути вказані дані особи, згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе)», – йдеться в повідомленні.

До 30 вересня українці могли в’їжджати до Болгарії без тесту і проходження карантину.

В Україні останні два дні поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 30 вересня було виявлено 4 069 хворих.