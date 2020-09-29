Уряд змінив правила в’їзду іноземців в Україну на час карантину – прикордонники

Кабінет міністрів змінив правила в’їзду іноземців в Україну на період дії карантину, зокрема, заборонив перетин державного кордону іноземцями й особами без громадянства без наявного поліса страхування.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, Кабмін 28 вересня вніс зміни до постанови уряду від 22 липня, яка встановлює карантин і запроваджує посилені протиепідемічні заходи.

«Уряд визначив, що з-поміж іншого, на період дії карантину забороняється перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини зі страховою компанією – партнером на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні», – йдеться в повідомленні.

Серед винятків, які не підпадають під цю вимогу – іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають на території України, й особи, яких визнано біженцями, або особи, які потребують додаткового захисту, працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їхніх сімей, військовослужбовці (підрозділів) збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах із підготовки підрозділів Збройних сил.

Крім того, за даними прикордонслужби, без наявного поліса страхування іноземцям і особам без громадянства забороняється перетин контрольних пунктів в’їзду на окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Криму і виїзду з них.

В уряді визначили, що самоізоляції підлягають, особи, що перетинають державний кордон і прибули з держави або є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19.

Ця норма не поширюється на такі категорії осіб:

які не досягли 12 років;

які прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;

які є громадянами (підданими) держав із значним поширенням COVID-19 та не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

працівників дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей;

водіїв і членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

інструкторів збройних сил держав – членів НАТО та держав – учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних сил;

діячів культури за запрошенням закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

осіб, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

які мають негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, що проведений не більш як за 48 годин до перетину кордону.

В Україні з 28 серпня до 28 вересня був обмежений в’їзд іноземців.