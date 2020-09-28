Іноземці знову можуть вільно в’їжджати в Україну – ДПСУ

Норма в урядовій постанові про заборону в’їзду іноземців на територію України до 00:00 28 вересня припинила свою дію, і з понеділка іноземним громадянам дозволено в’їзд, повідомив агенції «Інтерфакс-Україна» речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Постанова, в якій також були прописані обмеження в’їзду іноземців, і далі діє. Це постанова уряду №641. Водночас там була чітко прописана заборона в’їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично цієї ночі ця норма про заборону в’їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в’їзд до нашої країни не заборонений», – сказав Демченко.

За його словами, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції або страхового полісу під час в’їзду в Україну наразі немає.

«Якихось окремих моментів, які визначив би уряд щодо іноземців під час в’їзду в Україну на період карантину, наразі немає», – додав Демченко.

Із 00:00 28 серпня до 00:00 28 вересня поточного року уряд заборонив в’їзд до країни іноземцям.

З 14 вересня на білорусько-українському кордоні почали збиратися хасиди, які намагалися потрапити до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, попри те, що на той час діяла заборона на в’їзд іноземцям та особам без громадянства через ситуацію з коронавірусом. На виконання рішення уряду українські прикордонники не пропускали через кордон сотні хасидів, аж поки ті 18 вересня повністю не залишили територію біля пункту пропуску «Нові Яриловичі».