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15 вересня 2020, Київ 16:46
Новини | Коронавірус

Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземцям – посольство

Від півночі 28 серпня, за рішенням уряду України, також обмежений в’їзд іноземців до України до півночі 28 вересня (фото ілюстративне)

Уряд Румунії продовжив на місяць режиму надзвичайного стану, в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію країни через пандемію кронавірусу, повідомило посольство України в Румунії.

«Інформуємо, що відповідно до рішення уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайного стану, в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію Румунії», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

У Румунії, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 105 тисяч, померли понад 4 тисячі людей, одужали більш ніж 43 тисячі.​

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