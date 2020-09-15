Румунія продовжила заборону на в’їзд іноземцям – посольство

Уряд Румунії продовжив на місяць режиму надзвичайного стану, в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію країни через пандемію кронавірусу, повідомило посольство України в Румунії.

«Інформуємо, що відповідно до рішення уряду Румунії, з 15.09.2020 року продовжено на 30 діб дію режиму надзвичайного стану, в рамках якого забороняється в’їзд іноземних громадян на територію Румунії», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

У Румунії, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 105 тисяч, померли понад 4 тисячі людей, одужали більш ніж 43 тисячі.​