Понад 80% українців стикалися з дезінформацією про коронавірус – опитування

Більш ніж 80 відсотків українців стикалася з неправдивими чутками та дезінформацією про COVID-19. Про це свідчать дані цьогорічного опитування «Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа - 2020», проведеного Агентством США з міжнародного розвитку спільно з Internews Ukraine.

«Більш ніж 80 відсотків респондентів зазначили, що їм було відомо про поширення неправдивих історій, пов’язаних з коронавірусом. Наприклад, про те, що це біологічна зброя, розроблена в китайських чи американських лабораторіях. Що його вигадали в медіа. Або що до його поширення призвело використання інтернет-технологій 5G», – розповіла директорка Internews в Україні Джилліан МакКормак.

Близько третини респондентів зазначили, що вважали ці історії правдивими, а понад третина зізналася, що ділилася дезінформацією з іншими людьми.

Згідно з даними опитування, 77 відсотків українців усвідомлюють існування дезінформації. Водночас якщо 58 відсотків опитаних не вважають дезінформацію серйозною проблемою, то 35 відсотків навпаки – що з дезінформацією треба щось робити. 62 відсотки опитаних заявили, що впевнені у своїй здатності відрізнити правдиві новини від брехні.

Водночас організація Internews підготувала короткий тест, щоб визначити реальну здатність розрізняти інформацію та дезінформацію. Респондентів попросили оцінити три новини, лише одна з яких була правдива. Як показали результати тесту – людей, здатних відрізняти правду від вигадки, дуже мало, і їх поменшало порівняно з минулим роком. Якщо у 2019-у усі три повідомлення правильно оцінили 11 відсотків, то у 2020 – лише 3 відсотки опитаних.

«У цьогорічному опитуванні ми помітили кілька тривожних тенденцій. Новини, які люди споживають на соціальних медіаплатформах, не завжди надійні. Крім того, чимало людей стикалися із неправдивими історіями, пов’язаними з Covid-19 та іншими важливими темами. Факт того, що третина респондентів засвідчила свій намір поділитися неправдивою інформацією із широким загалом, навіть якщо вони самі в неї не вірили, показує, що ми з партнерами маємо наполегливо працювати, щоб допомогти українцям зрозуміти, наскільки важливо не поширювати дезінформацію і дотримуватися інформаційної гігієни», — заявила під час презентації опитування МакКормак.

В Україні за останню добу виявили 5992 нові випадки COVID-19, свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. Це новий рекорд за числом виявлених за добу хворих.



Померли в четвер 106 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19.



Загалом за час пандемії в Україні зафіксували 287 231 випадок хвороби, померли – 5 408 людей, одужали – 121 919 (з них за останню добу – 2269).