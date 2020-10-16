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16 жовтня 2020, Київ 15:00
Новини | Коронавірус

У Росії вперше виявили понад 15 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

У Росії за добу 15 жовтня виявили 15 150 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє оперативний штаб боротьби із цим захворюванням. Це максимум від початку пандемії. Померли за добу 232 пацієнти з COVID-19, одужали 8485 хворих.

У Росії завантажені 90 відсотків лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією, заявив міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко. Зі 182 тисяч місць зайняті 162 тисячі.

Число випадків інфікування COVID-19 у світі наближається до 39 мійльонів, свідчать дані американсьакого університету Джонса Гопкінса. Лише США число зафіксованих випадків сягає 8 мільйонів.

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