Зеленський підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності

Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня підписав указ про передачу земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності. Про це глава держави заявив на форумі «Земля – народу» в Чернігівській області, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зеленський зазначив, що 26 жовтня 2020 року всі новостворені громади мають отримати землю в комунальну власність і зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку та благополуччя своїх громад.

«Ми повертаємо землі людям. З центру на місця. Це логічно, і головне – це справедливо», – вважає Зеленський.

Президент наголосив, що законодавство України забороняє продаж земель комунальної власності, що є гарантією того, що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі. Загалом, за його словами, місцеве самоврядування отримає у власність понад 2 мільйона гектарів землі.

Зеленський назвав це «переконливою і найкращою відповіддю» всім критикам.

«Усі вони в один голос кричали, що ми вкрали в українців землю. Після сьогоднішнього дня у них є лише два шляхи: або визнати свою помилку та вибачитись за свою брехню, або замовкнути і не заважати нам робити життя українців краще», – заявив президент.

Ухвалений у березні 2020 року закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який відкриває ринок землі в Україні, передбачає, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути:

громадяни України;

українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, держави, територіальних громад;

територіальні громади;

держава.