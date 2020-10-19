Україна може не відмовитися від Мінських домовленостей, а переглянути їхні пункти – Литвин

Володимир Зеленський вірить, що зможе домовитися з Володимиром Путіним про повернення Україні окупованої частини Донбасу і анексованого Крим.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю ток-шоу ВВС HARDtalk.

На питання, чи вірить він, що зможе укласти мирну угоду з Путіним, яка поверне Україні окуповані території, він відповів: «Я вірю в це. В іншому випадку я б не йшов у президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це правда. Але я не втрачаю цю віру».

Як Зеленський може домовитися з Путіним в нинішніх реаліях? Що дає йому приводи стверджувати, що така можливість існує?

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили політичний аналітик Дмитро Литвин і координатор проєкту «СтопТеррор» Семен Кабакаєв.

– Як можна домовитися з Путіним? Що дає приводи Зеленському не перший раз стверджувати, що така можливість, звичайно, не на умовах капітуляції України, існує?

Дмитро Литвин: Володимир Путін очолює державу, яке по суті є такою ж пропагандистською, брехливою і непослідовною, як і Північна Корея. І тому сьогодні він може говорити одне, завтра інше, післязавтра – третє, і зробити те ж саме.

Ми насправді не знаємо, що відбувається на переговорах між Зеленським та Путіним

Ми насправді не знаємо, що відбувається на переговорах між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Не так давно, наприклад, Андрій Єрмак говорив, що на столі в учасників Нормандського формату є український мирний план. Деталей ми не знаємо, але він є.

Ми можемо судити побічно про ці деталі, коли, припустимо, говорили, що потрібно переглядати Мінські угоди і підкреслювали конкретні пункти, які порушують інтереси України. Наприклад, що вибори в Донецьку і Луганську повинні пройти до того, як буде переданий кордон. Українська сторона наполягає, що потрібно навпаки. Можливо, ось такі речі закладені в український мирний план, і є розуміння, що при якихось обставинах, Володимир Путін може піти на поступки хоча б у питанні Донецька і Луганська.

В довгостроковій перспективі ці санкції дуже сильно обмежують нафтогазовий комплекс Росії

Росія через цю війну знаходиться під досить-таки талановитими санкціями з боку Заходу. Кажуть, що Росія не дуже страждає від цього, що російський бюджет не зруйновано, але в довгостроковій перспективі ці санкції дуже сильно обмежують нафтогазовий комплекс Росії. Щоб видобуток підтримувати, розвивати в майбутньому, відкривати нові родовища, їм потрібні спеціальні технології, співпраця із Заходом, що зараз неможливо.

Подивіться на ситуацію з «Північним потоком-2»: США буквально декількома рішеннями обрушили цей проект. Точно така ж ситуація з «Південним потоком» у напрямку Туреччини: їм вже теж не потрібен цей газ, тобто кардинально змінюється сама ситуація.

Виходячи з цього всього, можна припустити, що в якийсь момент Володимир Путін з якоїсь причини може захотіти піти на певні поступки. Але зміст усього цього процесу природно нікому сьогодні не відомий, крім тих, хто бере участь безпосередньо в переговорах у Нормандському форматі.

– Як можна домовитися з Путіним про повернення Донбасу, Криму не на умовах капітуляції України? Або все-таки такого шансу немає, поки Путін при владі – і поки Захід не посилить тиск, це не дуже реалістично?

Зеленський розуміє, що розсмішити Путіна і зійтись посередині буде не так легко, як він думав півтора роки тому

Семен Кабакаєв: Зеленський розуміє, що просто розсмішити Путіна і зійтись посередині буде не так легко, як він думав півтора роки тому. Ми бачимо, що за рік намагань Володимира Зеленського були зроблені кроки, які були не до вподоби українському суспільству, в тому числі і мене, як людини, яка виходила проти капітуляційних заяв збоку Зеленського і його Офісу.

Ми бачимо, що українське суспільство проти Володимира Зеленського, що міжнародна коаліція, яку створив Порошенко за свою каденцію, не так активно підтримує Зеленського, як за свій час Порошенка. Ми бачимо компліментарні висловлювання збоку Макрона в бік Володимира Путіна, як Ангела Меркель вже не така жорстка з Путіним.

На тлі цих намагань, на мою думку, капітулятивних для України, Володимир Зеленський в свою чергу нічого не робить, щоб посилити позиції військових на лінії розмежування.

– В чому саме ви бачите капітулянські намагання пана Зеленського?

Семен Кабакаєв: Їх дуже багато. Почнемо з того, що пан Єрмак хотів створити групу, яка б складалася з представників окупаційних адміністрацій, і виставити їх в цій групі стороною конфлікту. Пішла розмова за імплементацію формули Штайнмайєра. Почалося питання розведення, і наші війська, на жаль, з супротивником не розвелись в різні сторони, як це було заплановано: ми відвели, а супротивник ні. Ділянки, на яких відбувалося так зване розведення, досі не розміновані.

Останні місяці ми бачимо заяви пана Кравчука, Фокіна. Це певним чином була розіграна карта. І я знаю, хто розігрував цю карту – пан Єрмак. Тобто вони ввели пана Кравчука і пана Фокіна спеціально, щоб вони ретранслювали ті меседжі, які не хоче транслювати Володимир Зеленський.

Дмитро Литвин: У нас від Порошенка залишилася така політична міна, яка називається Мінські домовленості. Якщо вже говорити про капітуляцію, то варто сказати, що вона була оформлена саме тоді, у 2015 році, коли був підписаний другий Мінськ.

Володимир Путін кожного разу на кожних переговорах повертає Україну до питання про Мінські домовленості

Він передбачає амністію безумовну для всіх учасників війни, називає стороною конфлікту бойовиків, вимагає від України провести спочатку вибори, а потім – кордон, внести зміни до Конституції з урахуванням особливого статусу Донецька і Луганська – все це уже було зроблено. І саме зараз Володимир Путін кожного разу на кожних переговорах повертає Україну до питання про Мінські домовленості, бо вони підписані і від них нікуди не можна піти. І зараз головне завдання української влади – переглянути оті пункти Мінських домовленостей.

Попереду дуже важкий шлях до миру. Він у будь-якому випадку буде. У будь-якому випадку Україні повернуться ці тимчасово окуповані території, Росія піде з території України, але, на жаль, через те, що у нас є дуже складна і небезпечна політична спадщина від Порошенка, цей шлях буде довшим, ніж міг бути.

У нас має бути одна українська позиція, що ті певні помилкові речі, записані у Мінських домовленостях, не можуть бути імплементовані жадним чином. Бо, наприклад, якщо провести вибори в Донецьку і Луганську без контролю над кордоном, то це буде закріплення втрати суверенітету України над цими територіями. Якщо ми проведемо амністію для всіх учасників цієї війни, то це ганьба.

– Якщо ви так оцінюєте Мінські угоди, підписані Петром Порошенком, то як ви вважаєте, може, є сенс Володимиру Зеленському відмовитися від них?

Мінські домовленості є єдиним документом, який визнається Росією

Дмитро Литвин: Це неможливо, на жаль, тому що Мінські домовленості є єдиним документом, який визнається Росією саме тому, що Росія вже отримала все, що хотіла. Тому зараз мова йде про те, щоб переписати хоча б декілька ключових пунктів того Мінську, скажімо, про вибори.

– У Зеленського присутня певна багатовекторність, незважаючи на війну і агресію, що триває: ніби немає української капітуляції в жодній мірі, але з іншого боку ці неоднозначні заяви від депутатів «Слуги народу», того ж Фокіна, Кравчука – що скажете на це?

Дмитро Литвин: Давайте дивитися на справи. Якщо Зеленському хотілося здати Україну Росії, то він вже б зробив це за півтора року, напевно. Я взагалі відкидаю всю цю риторику, абсолютно брехливу опозицію: типу або Росія, або ЄС та НАТО. У нас є тільки один шлях: в об’єднану Європу.

А якщо говорити про варіанти, які можуть бути стосовно цієї війни на Донбасі, то варіант або виконувати Мінські домовленості, як вони написані Порошенком, або їх переписувати. Між цими варіантами зараз і хитається українська влада, бо умови, які є, закріплюють втрату Україною частину свого суверенітету. І ці умови потрібно переписати.

Можливо, за рахунок в тому числі і зміни певної риторики, яка, очевидно, відбулася по відношенню до Росії з боку української влади, вдалося досягти і тиші на фронті. У нас, звісно, ще є порушення, певні провокативні обстріли, багато ворожої активності, яка фактично є тиском на Україну збоку Росії, але ці покрокові речі треба робити, особливо в таких умовах, як зараз, коли твій ворог повертає тебе до конкретних пунктів Мінських домовленостей. Чи зможе Зеленський це виправити – це і є питання про те, чи зможе він закінчити війну.

– З Путіним домовитися він може?

Дмитро Литвин: Ми ж не знаємо точно, що відбувається на тих переговорах з Путіним, про що вони домовилися. Якщо Путін захоче зупинити цю війну, він її зупинить. Але питання в тому: як він це зробить. Думаю, що в нього є певна готовність робити певні кроки, щоб цієї війни не було, тому що це санкції. Для нього вони дуже неприємні. Але він повертає весь час до Мінських домовленостей. Якби не вони, можливо було б легше.

Владі будь-якій, незалежно від того, хто є президентом, доведеться обирати шлях домовленостей з Росією. Або це капітуляція, або це боротьба



Семен Кабакаєв: Владі будь-якій, незалежно від того, хто є президентом, доведеться обирати шлях домовленостей з Росією. Або це капітуляція, або це боротьба. І доведеться обирати шлях, чи йти в ЄС і НАТО, чи до Російської Федерації. На жаль, поки від нинішньої влади я бачу дуже слабкі кроки для цього. Перед нами стара політична карта, зі старими гравцями, і нам доведеться обирати, хто на ній потужний, сильний.

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