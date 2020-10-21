У «Слузі народу» заявили, що профінансують опитування Зеленського 

Політична партія «Слуга народу» профінансує опитування, ініційоване президентом України Володимиром Зеленським у день місцевих виборів 25 жовтня. Як йдеться в заяві партії у фейсбуці, таке рішення ухвалили на засіданні Вищої ради партії 20 жовтня.

«Чи це законно? Так. «Слуга народу» не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць. Фактично це загальноприйнятий в світі формат екзит-полу. Опитування в цьому форматі проводитимуть 25 жовтня також і на замовлення інших політичних сил», – йдеться в заяві.

У «Слузі народу» додали, що всі витрати, пов’язані з опитуванням, будуть відображені в звіті партії, який подається в НАЗК.

«Підкреслимо, що не йдеться про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія «Слуга народу» відмовилася від державного фінансування та передала ці кошти на боротьбу з COVID-19», – заявили в СН.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, майже 54,6% українців мають намір взяти участь в опитуванні президента України Володимира Зеленського 25 жовтня. При цьому результатам опитування готові довіряти 43,4%, не довірятимуть – 40,7%.

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13 жовтня Зеленський заявив, що 25 жовтня на виборчих дільницях під час місцевих виборів українцям поставлять «п’ять важливих питань» про те, що «раніше нас ніколи не питали». Він пообіцяв озвучити питання пізніше.

Згодом в Офісі президента повідомили, що опитування не матиме юридичних наслідків.

Запропоновані питання звучать так: