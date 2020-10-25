Батьки Зеленського відповіли на 5 запитань в опитуванні від президента (відео)

Батьки президента України Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від президента.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на підході до волонтерів, Олександр Зеленський гучно заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання «так».

На запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, він сказав, що дуже добре усі їх знає.

Потім подружжя Зеленських вирушило голосувати на дільницю №493. Після виходу з дільниці, Олександр Зеленський відповів Радіо Свобода, що чекає на зміни після цих виборів.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на виборчій дільниці на столичній Оболоні. Після цього глава держави разом з першою леді також взяли участь в опитуванні з 5-ти запитань від президента.

На запитання кореспондента Радіо Свобода, скільки коштувало проведення цього опитування, і коли буде звіт за використані гроші перед громадою, президент сказав: «Дякую за запитання, обов’язково буде звіт».

Пізніше Офіс президента також повідомив, що президент, голосуючи на виборах Київського міського голови та депутатів Київської міської ради, заявив: «Для мене, як і для будь-якого українця, важливо, щоб ми обрали тих людей, яким ми довіряємо. Це – місцеві вибори. Важливо, що ці люди можуть зробити на місцях».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

У 2020 році місцеві вибори проводять за новими правилами. Бюлетень для виборів у місцеві ради потрібно заповнювати у два етапи: спочатку необхідно обрати партію, а потім – вписати номер кандидата з цієї політичної сили, якого ви хочете підтримати.