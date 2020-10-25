До міськради Дніпра проходить 5 або 6 партій – екзитполи

За результатами екзит-полу, проведеного в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу «Україна 24», на місцевих виборах у Дніпрі серед партій лідирують: «Пропозиція» (28,33%), «Опозиційна платформа – За життя» (17,15%), «Слуга народу» (15,21%), «Громадська сила» (10,44%) і «Європейська солідарність» (7,5%).

Разом із тим, як повідомив голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолудєв, за даними екзитполу компанії Consulting Centre, на місцевих виборах в Дніпрі найбільше голосів виборців набрали 6 партій: «Пропозиція» (31,1%), «Опозиційна платформа – За життя» (16,9%), «Слуга народу» (14,3%», «Європейська солідарність» (9,1%), Блок Вілкула «Українська перспектива» (8,2%) та «Громадська сила» (6,9%).

Про «впевнену перемогу» своєї політсили «Пропозиція» вже заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його даними, партія «Пропозиція» візьме в міській раді від 30% до 40% місць.

«Згідно з усіма соціологічними опитуваннями, партія «Пропозиція» впевнено перемагає і на виборах до обласної ради, і на виборах до міської ради. Якщо говорити про конкретні показники, то екзитпол, проведений Комітетом виборців України спільно з однією з соціологічних компаній, свідчить: я впевнено отримую підтримку городян, необхідну для перемоги вже в першому турі. Тобто більше 50% виборців», – заявив Борис Філатов.

Решта кандидатів поки не коментували цю заяву.

На Дніпропетровщині всі дільниці закрилися вчасно, без порушень, інформують в обласній поліції. Станом на 20:00 до поліції області надійшло 398 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства. За результатами розгляду склали 20 адміністративних протоколів та відкрили два кримінальні провадження.