Хто може перемогти на виборах мерів провідних міст України? Путівник від американського експерта

Україна 25 жовтня голосує на місцевих виборах і обирає мерів міст на тлі проблем з коронавірусом. Хто змагається за мерські посади в найбільших містах Україні і в кого найкращі шанси на перемогу? Експерт Атлантичної ради США Брайян Меффорт аналізує.

Перша річ, яку треба зауважити – не все вирішиться цієї неділі. Згідно з виборчим законом, будь-який претендент на посаду мера має здобути 50 відсотків плюс один голос в першому турі щоб одразу перемогти.

Якщо жоден з кандидатів не набирає половину голосів тих, хто проголосує, тоді протягом трьох тижнів має відбутися другий тур. Цього року, другий тур (де буде потрібно) припаде на 15 листопада.

Але вже на цьому етапі виглядає, що деяким великим містам другий тур не знадобиться.

ХАРКІВ

У другому за величиною місті України – Харкові – мер Геннадій Кернес, як виглядає, залишиться на посаді. Кернес вижив після пострілу снайпера, що прикуло його до інвалідного візка. Він паралізований.

Він також пережив судову справу проти нього щодо переслідування активістів Євромайдану, а недавно пережив подвійну пневмонію внаслідок коронавірусу.

Він, як очікується, може з легкістю перемогти своїх конкурентів і здобути мерську посаду в Харкові на новий термін.

ОДЕСА

Нинішній мер Одеси Геннадій Труханов так само має непросту, яскраву політичну кар’єру. Він колишній бізнес-партнер кримінального авторитета Олександра Анґерта і вперше переміг на виборах мера на позачергових виборах через судову тяганину в 2014 році.

А через рік Труханов виграв мерську посаду у кандидата, якого підтримував тодішній губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі – тоді ті вибори були в епіцентрі уваги. Від того часу Труханов перебуває під розслідуванням НАБУ через можливу корупцію.

Як і у випадку з Кернесом у Харкові, підтримка Труханова спирається на репутацію «господарника», який ефективно забезпечує функціонування міста.

Тож, це може вилитись також в безпрецедентний третій мерський термін і також без другого туру. Якщо Труханов вистоїть перед судовими позовами і розслідуванням і досидить до кінця наступного терміну, то він перевершить Едуарда Гурвіца за тривалістю перебування в кріслі мера Одеси.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК

В Івано-Франківську мер Руслан Марцинків з партії «Свобода» солідно випереджає кандидата від «Європейської солідарності» Петра Шкутяка, який є сином губернатора Івано-Франківщини часів президенства Віктора Ющенка.

Марцинків збурив громадськість наприкінці квітня цього року, коли закликав до запровадження силового карантину для представників ромської громади, яких він звинувачував в порушенні обмежувальних заходів на тлі коронавірусної пандемії.

Після його слів посольство США виступило з заявою, в якій висловило стурбованість дискримінацією та цькуванням, а Нацполіція відкрила провадження. Однак, ці чинники лише підвищили популярність мера Івано-Франківська і нині Марцинків може перемогти вже в першому турі.

КИЇВ

Ситуація є менш визначена в столиці України. Незважаючи на виклик, що його кинули Віталію Кличку з кількох боків, він все ж залишається фаворитом.

Кандидатуру Кличка підтримує партія Петра Порошенка «Європейська солідарність», але колишньому чемпіону світу з боксу все ж для остаточної перемоги, вочевидь, знадобиться другий тур.

Кілька кандидатів змагаються за вихід до фіналу з Кличком. Серед них бізнесмен Андрій Пальчевський, висуванець «Голосу» Сергій Притула та кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Незважаючи на те, хто може бути його суперником у фіналі, Кличко, вірогідно, виграє все одно, як це він зробив у 2015 році, коли нокаутував Борислава Березу з результатом 64-32%.

ЛЬВІВ

У Львові нинішній мер Андрій Садовий прагне здобути четверту перемогу поспіль і, як очікується, це йому вдасться. Йому кинув виклик його давній суперник Руслан Кошулинський з партії «Свобода», в якого Садовий виграв 61-37% в 2015 році.

Колишній губернатор Львівщини часів Порошенка та кандидат від «Європейської солідарності» Олег Синютка також має значну підтримку. Ймовірно, у Львові знадобиться другий тур, але Садовий ніби виграє, згідно з опитуваннями, проти будь-якого суперника.

ДНІПРО

Боротьба в Дніпрі особливо напружена. Нинішній мер Борис Філатов знову постав перед викликом з боку двох його головних суперників з попередніх виборів п’ять років тому.

Один з них – колишній губернатор Дніпропетровщини часів Януковича Олександр Вілкул, який нині йде від прокремлівської Опозиційної партії «За життя», а іншим суперником є громадський активіст Загід Краснов.

Філатов переміг Вілкула під час минулих мерських виборів з результатом 52-44%. Однак, цього разу до другого туру з Філатовим може вийти Краснов. Нині опитування дають незначну перевагу Філатову і в другому турі 15 листопада очікується запекла боротьба.

ЗАПОРІЖЖЯ

Мер Запоріжжя Володимир Буряк бореться з губернатором області від «Слуги народу» Віталієм Тишечком. Після того як ОПЗЖ зняла свого кандидата, саме Запоріжжя нині дає найкращий шанс для правлячої партії «Слуга народу» на перемогу на мерських виборах серед великих міст України.

РІВНЕ

Найбільш невизначена ситуація серед обласних центрів України є в Рівному. Там мер після двох термінів йде на пенсію і не висувається, що відкрило простір для запеклої боротьби за участі 16 кандидатів.

Бізнесмен Віктор Шакирзян значно витратився під час цих мерських перегонів і трохи випереджає інших за соцопитуваннями, але політичний новачок Олександр Третяк, висунутий «Європейською солідарністю», має гарні шанси потрапити до другого туру.

Кандидатура Третяка є найкращим шансом «Європейської солідарності» на перемогу у великому місті і Петро Порошенко після видужання від коронавірусної хвороби приїздив до Рівного минулого тижня.

Губернатор Рівненської області від «Слуги народу» Віталій Коваль та ексдепутат від «За майбутнє» Юрій Вознюк значно відстають і намагаються відірватися від інших претендентів.

(Браян Меффорд є директором компанії Wooden Horse Strategies, LLC, яка займається стратегічними комунікаціями з штаб-квартирою в Києві. Він є дослідником Атлантичної ради США. Оригінал публікації на сайті Атлантичної ради).