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25 жовтня 2020, Київ 20:23
Новини | Події

ООС: на Донбасі 25 жовтня не стріляли

Окоп біля Водяного, березень 2018 року

У зоні бойових дій на Донбасі від початку доби 25 жовтня не зафіксовано порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«На всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша», – йдеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» також не повідомляють про бойові дії 25 жовтня.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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