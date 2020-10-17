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На дистанции, с половиной кинозала и частично онлайн. Таким будет в этом году четвёртый международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs, который пройдёт с 26 по 31 октября.

Где можно будет увидеть конкурсные фильмы?

В этом году фестиваль пройдёт в смешанном онлайн и офлайн формате.

«Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн пройдет Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции. Каждый фильм будет доступен для просмотра в течение двух суток», – рассказывает Радио Донбас.Реалии Анастасия Пугач, глава департамента по коммуникациям фестиваля Kharkiv MeetDocs.

Несмотря на пандемию, офлайновая часть фестиваля всё же состоится в Харькове, но в изменённом формате и с соблюдением картинных норм, с 29 по 31 октября. Хотя зарубежные режиссёры и актёры приехать в Украину не смогут.

Что покажут?

Всего на фестивале будут представлены 2 мировые премьеры, 4 украинских и 8 харьковских. В конкурсной программе примут участие 25 полнометражных и 47 короткометражных картин украинского и зарубежного производства.

«Атлантида», Валентин Васянович

«Откроется фестиваль нашумевшим фильмом «Атлантида», который претендует на премию «Оскар» от Украины, – рассказывает Анастасия Пугач. – Режиссёр Валентин Васянович приедет в Харьков, чтобы лично представить свой фильм зрителям и ответить на вопросы гостей фестиваля. Также презентовать «Антлантиду» зрителям приедут и исполнители главных ролей. Помимо кинопоказов в рамках фестиваля планируется проведение десяти мастер-классов от известных кинематографистов и актёров, таких как Римма Зюбина, Ахтем Сейтаблаев и другие звёздные гости» – говорит Пугач.

«Поезд «Киев-Война», Корней Грицюк

Документальный фильм украинского режиссера Корнея Грицюка о рейсе номер 126, объединяющем Киев с прифронтовой Константиновкой. Каждый день, после двенадцати с половиной часов пути, поезд прибывает в Константиновку, в нескольких километрах от которой начинается «серая зона», а чуть дальше – оккупированная территория. Это фильм о реальных людях, которые каждый день курсируют этим поездом «между миром и войной».

«Вторжение на Байконур», Ангел Ангелов.

Главный герой – исследователь Дмитрий Громов, а также оператор Ангел Ангелов, отправляются в опасною экспедицию: они должны пересечь около 50 км негостеприимной пустыни, чтобы нелегально попасть в охраняемые ангары Байконура и увидеть запуск ракеты.

Конкурс

Выбирать победителей сможет не только профессиональное жюри, но и зрители. Для этого фестивалем предусмотрена специальная награда – приз зрительских симпатий.

«Победителя определит жюри в составе режиссера и драматурга Наталии Ворожбит, режиссера Сергея Буковского и киноменеджера, участницы Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе. Победитель получит денежный приз в размере 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций «ПотомуЧто», приз фестиваля за лучший фильм Национального конкурса и сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс «Подготовка операторов БПЛА» от партнера приза Dronarium», – рассказала Анастасия Пугач, .

Посмотреть все фильмы онлайн можно будет на сайте кинофестиваля с 26 по 31 октября.

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