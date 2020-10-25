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25 жовтня 2020, Київ 18:51
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Життя «за колючкою»: чому українцям забороняють наближатися до російського кордону? (відео)

Життя «за колючкою»: чому українцям забороняють наближатися до російського кордону? (відео)
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Життя «за колючкою»: чому українцям забороняють наближатися до російського кордону? (відео)

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