Як з Донецька в обхід лінії фронту їдуть автобуси в Київ? Нові правила на кордоні України та Росії. Що чекає людей з "ДНР» і «ЛНР» на українському кордоні? Як змінилося життя на Донбасі на прикордонній території? Зеленський і Ердоган домовилися співпрацювати. Яку нову зброю вироблятимуть Київ і Анкара? З ким залишиться Туреччина - з Україною чи Росією? Вибори у Молдові. Як голосує Придністров'є? На що впливають голоси з окупації?