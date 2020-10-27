ООС: бойовики здійснили три обстріли за добу

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 26 жовтня російські гібридні сили тричі порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Як ідеться в ранковому зведенні, поблизу Мар’їнки та Широкиного бойовики застосували стрілецьку зброю, а в передмісті Авдіївки – гранатомети.

«Провокативні постріли не становили небезпеки для життя українських захисників, тож наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – вказано в повідомленні.

Угруповання «ДНР» за «ЛНР» про бойові дії 26 жовтня ще не інформували.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.