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27 жовтня 2020, Київ 18:07
Новини | Події

Штаб ООС: бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші

Військові повідомили про обстріли бойовиків біля Водяного та Пісок

Від початку поточної доби, 27 жовтня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Так, противник застосував автоматичний станковий гранатомет поблизу Водяного, а неподалік населеного пункту Піски відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат і поранень у лавах ОС немає.

У незаконних збройних угрупованнях «ЛДНР» не звітують про перебіг бойових дій протягом доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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