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23 жовтня 2020, Київ 20:32
Новини | Події

ООС: бойовики здійснили один обстріл із початку доби

Окоп біля Водяного, березень 2018 року

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 23 жовтня російські гібридні сили одного разу порушили досягнуті домовленості, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає», – ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 23 жовтня ще не повідомляли.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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