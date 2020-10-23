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С 2014 года в ОРДЛО ликвидировано 85 690 рабочих мест. По информации Восточной правозащитной группы, за это время на оккупированной части Донбасса закрыли 41 угольную шахту и более 25 больших предприятий.

Заводы, которые продолжают работать, не выплачивают своим работникам зарплаты с весны 2020 года, констатируют в правозащитной организации, мониторящей ситуацию на неподконтрольных территориях. Жители ОРДЛО рассказывают, что работать просто негде, а зарплаты толкают молодежь в ряды вооруженных формирований: это гарантированные 15 тысяч рублей: сумма, недоступная большинству жителей городов под контролем «ДНР». Сколько получают в ОРДЛО? Какие профессии считаются самыми прибыльными?

«Официально» установленный оккупационной администрацией размер оплаты труда в ОРДО сейчас – 6065 рублей (2228 грн), на оккупированной части Луганской области – на 1 рубль меньше. Интересно, что в целом зарплаты в оккупированном Донецке и Луганске разнятся в несколько тысяч рублей, если речь идет о частных структурах, и в 500 рублей (184 грн.), если о «госструктурах».

Воспитатель в обычном саду Луганска получает 7500 руб. (2755 грн.), учитель в школе – 8100 (2975 грн.) (тут цифры могут варьироваться в зависимости от нагрузки и категории специалиста), а вот расценки таких же профессий в частных учреждениях – 10 тысяч (3673 грн.) и 12 тысяч (4407 грн.), в зависимости от нагрузки и количества учеников.

За работу сторожа в Луганске предлагают 200-300 рублей (73-110 грн.) за смену, в Донецке щедрее – 500 рублей (184 грн.).

Уборщицам в магазине или на фирме в ОРДЛО предлагают от 8 до 12 тысяч (2399 – 4407 грн.). За эти же деньги можно работать флористом-веночником в бюро ритуальных услуг, оператором кол-центра или швеей.

«Если вы – терапевт или педиатр, то ваш оклад начинается от 8476 рублей (3110), плюс несколько сотен рублей, если у вас есть высшая категория. Узкие специалисты получают от 7 тысяч рублей (2571), но там все зависит – какая больница и сколько у тебя пациентов. Но это если оклад, у нас же еще обязательно благодарят врача в конверте, тем более сейчас. А вакансий медицинских очень много. Сейчас постоянно ищут медсестер (5-6 тысяч рублей, 1836-2204 грн.), при том даже пишут, что готовы взять хотя бы студентов», – рассказывает луганчанка Ирина.

Если же вы – человек творческий, то за работу аниматором в день вам заплатят от 650 рублей (240 грн.) в Луганске, в Донецке цена начинается от 800 (300 грн.). Можно за 15 тысяч рублей (5510 грн.) играть в луганском театре кукол «Карабас». В объявлении отмечают – опыт работы необязателен, все равно выступать под фонограмму. Просто готовьтесь целый день ходить перед детьми в ростовых костюмах.

В донецкой типографии вам могут предложить разную печатную работу от 12 до 18 тысяч рублей (4407-6611), за эти же деньги в Луганске работают фармацевты.

Если вас интересует вакансия водителя, то готовьтесь к зарплате в 10 тысяч рублей (3673 грн.), а крутить «баранку» грузового автомобиля будете за 17 тысяч (6244 грн.), если же вы возите товар в Россию, то ваша работа оплачивается на 2-3 тысячи больше (735-1102 грн.)

Повар в луганской школе получит 7680 рублей (2821 грн.), но на работу берут не всех, а только с опытом на такой же должности в 5-7 лет.

Работа электриков оценивается в 10 тысяч (3673 грн.), если же вы специализируетесь на ремонте стиральных машин или холодильников, то можете рассчитывать на 14 тысяч (5142 грн.)

Бухгалтеры получают от 10-20 тысяч (3673-7346 грн.), торговые представители – 15-20 тысяч (5510 – 7346 грн.), грузчики – 9 -12 тысяч (3305 – 4407 грн.), охранники – от 8 тысяч (2399 грн.)

По информации телеграм-канала Dontel, в прошлом году, в декабре, горновому доменной печи Донецкого металлургического завода платили 12 145 рублей (4461 грн.) помощнику машиниста тепловоза – 6249 рублей (2295,40 грн.). Шахтеры в ОРДЛО получают 15 тысяч (5509,85 грн.).

Нередко высокие зарплаты в вакансиях оказываются просто привлечением внимания. К примеру, руководителю по работе с промоутерами обещают 15 тысяч рублей. Луганчане в комментариях одного из пабликов отмечают, что такие вакансии не отвечают действительности. По факту, платят 7-8 тысяч (2571 – 2399 грн.), и эта вакансия ничем не отличается от задачи раздавать листовки на улице 8 часов в день.

А иногда за «красивыми» названиями профессии оказывается, что человек должен быть на все руки мастером, пишут в соцсетях луганчане. В «Лугакоме» за 12 тысяч рублей (4407 грн.) ищут менеджера по маркетингу, которые еще и будет работать в графических редакторах, заниматься пиаром, мониторить СМИ, разрабатывать визуальные образы маркетинговых коммуникаций, анализировать и прогнозировать продажи.

«Завсектором по маркетингу с навыками работы в графических редакторах? Плюс остальной список требований? Когда найдете, покажите его. Я хочу видеть этот экзотический экземпляр. И, однозначно, если найдете такого, то 12 тысяч ему будет мало», - написал луганчанин в комментариях.

Обычно самая высокооплачиваемая работа – юристы – в Луганске оценивается в 16-18 тысяч (5877-6611 грн.), в Донецке – 18-21 тысячу (6611-7714 грн.).

А вот по-настоящему самой денежным остается «идти воевать». В социальных сетях предлагают подписать контракт, указывая сумму от 15 тысяч (5500грн.). В других группах разъясняют – линейщик получает 25 тысяч (9183 грн.), радиотелефонист и водитель категории С – 21 тысячу (7714 грн.).



За 6 лет ОРДЛО ликвидировало более 25 заводов, фабрик и комбинатов, закрыли 41 шахту, в общем 85 690 человек потеряли работу, говорят в Восточной правозащитной группе. Те же заводы и комбинаты, которые продолжают работать, уменьшили объем выработки, а работникам не выплачивают зарплаты по несколько месяцев. К примеру, на Енакиевском металлургическом заводе прошли митинги из-за невыплат с мая, волну возмущений поддержали на Макеевском меткомбинате и Донецком металлургическом заводе.

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