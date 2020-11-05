У штабі ООС повідомляють про загострення на Донбасі: один поранений

З початку доби бойовики гібридних російських сил вісім разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил увечері 5 листопада. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений.

Зокрема, за повідомленням, незаконні збройні угруповання відкрили вогонь поблизу Старогнатівки, двічі – поблизу Водяного, тричі – біля Авдіївки. При цьому застосовувалася стрілецька зброя, міномети калібру 82 міліметри, гранатомети.

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«Ще два порушення зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу населеного пункту Попасна. Тут противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», – повідомляє штаб.

Також в районі Попасної, за заявою, бойовики стріляли з великокаліберного кулемета.

Згідно зі зведенням, українське командування повідомило про порушення представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Незаконні збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР», своєю чергою, заявляють про обстріли окупованих ними територій Збройними силами України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.