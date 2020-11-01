Новоазовськ: як живуть на «кордоні» ОРДО і Росії?

Ексклюзивний репортаж із Новоазовська – міста на березі Азовського моря і практично на кордоні з Росією. Під контролем угруповання «ДНР» Новоазовськ перебуває з кінця серпня 2014 року, і з того часу інформації про нього вкрай мало. Як Росія впливає на життя цього невеличкого райцентру і чому в місто на березі моря ніхто не приїжджає на відпочинок? Розповідають журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Вітряки на горизонті і неозорі поля навколо. Такі краєвиди зустрічаєш по дорозі з Донецька в Новоазовськ – міста на березі Азовського моря під контролем угруповання «ДНР». Звідси лише десять кілометрів до російського кордону. До Маріуполя – трохи більше ніж сорок.

Візитівка міста – МіГ-17 на постаменті. Пам’ятник встановили в 1977 році на честь радянських льотчиків, які брали участь у визволенні Новоазовська від нацистів.

На місцевому ринку в очі впадає в’ялений судак із Азовського моря. Продавці небалакучі. Як ловлять рибу, розповів місцевий рибалка.

«Це все домовлено, звичайно. Потрібно все розповідати військовослужбовцям, які є поруч з берегом моря. Подзвонили – ми вийшли у море. Виходимо з моря – те ж саме – дзвінок іде кожного разу», – розповідає рибалка, житель Новоазовська.

Роль Росії у боях за Новоазовськ

Контроль над Новоазовськом влада України втратила наприкінці серпня 2014-го. Активні бої тоді тривали кілька днів.

Тільки у підвал не біжіть, тому що ніхто розкопувати не буде

«Новоазовськ обстрілювали, по околицях діставалось, на кордоні було щось», – згадує житель Новоазовська.

«Була, звичайно, паніка, було страшнувато. З маленькою дитиною, коли стріляли, страшно було», – додає місцева жителька.

«Страх був. Я працювала у Сєдовому, їхала додому, і в автобусі кажуть, що через пів години буде обстріл. Переживали, звичайно. Син у мене в МНС працює, каже: «Мамо, тільки у підвал не біжіть, тому що ніхто розкопувати не буде», – згадує інша жителька Новоазовська.

Згідно з даними дослідження групи «Белінгкет», українських військових обстрілювали з території Росії. Також зафіксовано вторгнення бронетехніки в Україну з території Росії. Але не в районі пункту пропуску «Новоазовськ», а північніше від міста – поблизу сіл Щербак і Маркіне.

Життя на кордоні з Росією

Донбас.Реалії побували в Маркіному. Боїв у самому населеному пункті не було, зараз люди живуть звичайним сільським життям.

Росія дає, у кого скільки стажу, допомагає

«У нас нікого не було, ми нічого й не знаємо. Господарство тримаємо і городи тримаємо. І Росія дає ж, не всім однаково, у кого скільки стажу, допомагає. Ось у подружки менше трошки, у мене більше», – розповідає пенсіонерка з села Маркіне.

Те, що поруч кордон, неабияк впливає на життя в Новоазовську і селах навколо. Люди часто їздять у Росію, кажуть, що продукти там дешевші у два, а то й два з половиною рази.

«Ми не часто їздимо, бо ми ж уже старі. А молоді їздять усі, скупляються. Що кому потрібно, те і купують: одяг, взуття – отаке», – розповідає жителька села Маркіне.

У нас ціни дуже дорогі. Місто не курортне, але ціни у нас курортні

«У Росію легко поїхати, у нас ходить «Новоазовськ – Таганрог» маршрутка. На митниці не дуже довго ми стоїмо. Від сили 20 хвилин там, і 20 хвилин там – дуже швидко», – ділиться враженнями про нещодавню поїздку жителька Новоазовська.

«Коли як, у яку пору року, тому що люди то на відпочинок, то ще що. Бувають черги великі, чотири і шість годин стоїш. А буває годину, півтори, дві – коли як. Скупитися здебільшого, одяг, їжу. Там усе якісніше і дешевше. Запчастини також», – розповідає таксист із селища Сєдове.

«Життя, звичайно, у нас зараз складне, дуже складне. У нас ціни дуже дорогі. Місто не курортне, але ціни у нас курортні», – додає жителька Новоазовська.

Чому Новоазовськ не став курортним містом?

Курортом Новоазовськ ніколи не був – через особливості місцевого моря: воно дуже мілке. Здебільшого відпочивати люди їдуть у сусіднє Сєдове – головний курорт під контролем угруповання «ДНР».

Щоб у Новоазовську були відпочивальники, такого я не знаю

«Новоазовськ – це теж курортна зона, тільки що тут пляжі потрібно зробити нормальні», – вважає жителька Новоазовська.

«Тут море ніяке, здебільшого їдуть у Сєдове, Безіменне. Щоб у Новоазовську були відпочивальники, такого я не знаю. Якщо хтось і приїжджає до родичів, вони все одно їдуть до нас у Сєдове», – розповідає таксист із Сєдового.

«Якщо раніше було, я працювала ось тут у магазині, у нас починався травень місяць, у магазин уже неможливо було зайти, тому що було дуже багато людей. А зараз до нас не їдуть – море брудне», – ділиться враженнями жителька Новоазовська.

Як змінився Новоазовськ за роки війни?

Головні підприємства, які зараз працюють у Новоазовському районі, – завод мінеральної води, аграрна фірма і птахофабрика.

«Працює нормально. Купуємо яйця, курей», – відповідає на питання про птахофабрику жителька Новоазовська.

«Є молодь, на тракторах працюють. От зараз заїхали, городи орють нам. Працюють усі люди. Хтось їздить в Новоазовськ на хлібзавод. Там корови у нас, і бики є у людей, птахофабрика поруч», – розповідає про робочі місця жителька села Маркіне.

«Мені здається, у кращий бік змінюється все потроху, щось ремонтується. Не все охоплено, як хочеться», – розповідає жителька Новоазовська.

Дороги жахливі, зарплати маленькі

«У кращу навряд чи, дороги жахливі, зарплати маленькі – якось так», – вважає інша жителька Новоазовська.

«Добре, прекрасно, якби грошей тільки давали більше», – додає житель Новоазовська.

Якби не море і російський кордон поруч, Новоазовськ нічим не відрізнявся б від решти міст в окупації. У центрі тут також стоїть Ленін. Щоправда, цей пам’ятник поставило вже угруповання «ДНР». Попереднього «вождя» у 2014-му знесли проукраїнські активісти. Але менш ніж через рік його відновили.