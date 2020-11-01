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01 листопада 2020, Київ 20:35
Донбас.Реалії

Новоазовськ: як живуть на «кордоні» ОРДО і Росії?

Із Леніним і низькими зарплатами: пам’ятник Леніну поблизу міської ради Новоазовська угруповання «ДНР» відновило – попередній знесли активісти у 2014 році

Ексклюзивний репортаж із Новоазовська – міста на березі Азовського моря і практично на кордоні з Росією. Під контролем угруповання «ДНР» Новоазовськ перебуває з кінця серпня 2014 року, і з того часу інформації про нього вкрай мало. Як Росія впливає на життя цього невеличкого райцентру і чому в місто на березі моря ніхто не приїжджає на відпочинок? Розповідають журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Вітряки на горизонті і неозорі поля навколо. Такі краєвиди зустрічаєш по дорозі з Донецька в Новоазовськ – міста на березі Азовського моря під контролем угруповання «ДНР». Звідси лише десять кілометрів до російського кордону. До Маріуполя – трохи більше ніж сорок.

МіГ-17 на постаменті в центрі Новоазовська
МіГ-17 на постаменті в центрі Новоазовська

Візитівка міста – МіГ-17 на постаменті. Пам’ятник встановили в 1977 році на честь радянських льотчиків, які брали участь у визволенні Новоазовська від нацистів.

На місцевому ринку в очі впадає в’ялений судак із Азовського моря. Продавці небалакучі. Як ловлять рибу, розповів місцевий рибалка.

Азовське море поблизу Новоазовська дуже мілке
Азовське море поблизу Новоазовська дуже мілке

«Це все домовлено, звичайно. Потрібно все розповідати військовослужбовцям, які є поруч з берегом моря. Подзвонили – ми вийшли у море. Виходимо з моря – те ж саме – дзвінок іде кожного разу», – розповідає рибалка, житель Новоазовська.

Роль Росії у боях за Новоазовськ

Контроль над Новоазовськом влада України втратила наприкінці серпня 2014-го. Активні бої тоді тривали кілька днів.

Тільки у підвал не біжіть, тому що ніхто розкопувати не буде
жителька Новоазовська

«Новоазовськ обстрілювали, по околицях діставалось, на кордоні було щось», – згадує житель Новоазовська.

«Була, звичайно, паніка, було страшнувато. З маленькою дитиною, коли стріляли, страшно було», – додає місцева жителька.

Пошкоджені будинки під час обстрілів Новоазовська 27 серпня 2014 року
Пошкоджені будинки під час обстрілів Новоазовська 27 серпня 2014 року

«Страх був. Я працювала у Сєдовому, їхала додому, і в автобусі кажуть, що через пів години буде обстріл. Переживали, звичайно. Син у мене в МНС працює, каже: «Мамо, тільки у підвал не біжіть, тому що ніхто розкопувати не буде», – згадує інша жителька Новоазовська.

Згідно з даними дослідження групи «Белінгкет», українських військових обстрілювали з території Росії. Також зафіксовано вторгнення бронетехніки в Україну з території Росії. Але не в районі пункту пропуску «Новоазовськ», а північніше від міста – поблизу сіл Щербак і Маркіне.

Життя на кордоні з Росією

Донбас.Реалії побували в Маркіному. Боїв у самому населеному пункті не було, зараз люди живуть звичайним сільським життям.

Росія дає, у кого скільки стажу, допомагає
жителька села Маркіне

«У нас нікого не було, ми нічого й не знаємо. Господарство тримаємо і городи тримаємо. І Росія дає ж, не всім однаково, у кого скільки стажу, допомагає. Ось у подружки менше трошки, у мене більше», – розповідає пенсіонерка з села Маркіне.

Те, що поруч кордон, неабияк впливає на життя в Новоазовську і селах навколо. Люди часто їздять у Росію, кажуть, що продукти там дешевші у два, а то й два з половиною рази.

Село Маркіне Новоазовського району
Село Маркіне Новоазовського району

«Ми не часто їздимо, бо ми ж уже старі. А молоді їздять усі, скупляються. Що кому потрібно, те і купують: одяг, взуття – отаке», – розповідає жителька села Маркіне.

У нас ціни дуже дорогі. Місто не курортне, але ціни у нас курортні
жителька Новоазовського

«У Росію легко поїхати, у нас ходить «Новоазовськ – Таганрог» маршрутка. На митниці не дуже довго ми стоїмо. Від сили 20 хвилин там, і 20 хвилин там – дуже швидко», – ділиться враженнями про нещодавню поїздку жителька Новоазовська.

«Коли як, у яку пору року, тому що люди то на відпочинок, то ще що. Бувають черги великі, чотири і шість годин стоїш. А буває годину, півтори, дві – коли як. Скупитися здебільшого, одяг, їжу. Там усе якісніше і дешевше. Запчастини також», – розповідає таксист із селища Сєдове.

«Життя, звичайно, у нас зараз складне, дуже складне. У нас ціни дуже дорогі. Місто не курортне, але ціни у нас курортні», – додає жителька Новоазовська.

Ціни на продукти у Новоазовську значно вищі, ніж у Росії
Ціни на продукти у Новоазовську значно вищі, ніж у Росії

Чому Новоазовськ не став курортним містом?

Курортом Новоазовськ ніколи не був – через особливості місцевого моря: воно дуже мілке. Здебільшого відпочивати люди їдуть у сусіднє Сєдове – головний курорт під контролем угруповання «ДНР».

Щоб у Новоазовську були відпочивальники, такого я не знаю
таксист із Сєдового

«Новоазовськ – це теж курортна зона, тільки що тут пляжі потрібно зробити нормальні», – вважає жителька Новоазовська.

«Тут море ніяке, здебільшого їдуть у Сєдове, Безіменне. Щоб у Новоазовську були відпочивальники, такого я не знаю. Якщо хтось і приїжджає до родичів, вони все одно їдуть до нас у Сєдове», – розповідає таксист із Сєдового.

Новоазовськ ніколи не був курортним містом
Новоазовськ ніколи не був курортним містом

«Якщо раніше було, я працювала ось тут у магазині, у нас починався травень місяць, у магазин уже неможливо було зайти, тому що було дуже багато людей. А зараз до нас не їдуть – море брудне», – ділиться враженнями жителька Новоазовська.

Як змінився Новоазовськ за роки війни?

Головні підприємства, які зараз працюють у Новоазовському районі, – завод мінеральної води, аграрна фірма і птахофабрика.

«Працює нормально. Купуємо яйця, курей», – відповідає на питання про птахофабрику жителька Новоазовська.

У Новоазовську скаржаться на маленькі зарплати
У Новоазовську скаржаться на маленькі зарплати

«Є молодь, на тракторах працюють. От зараз заїхали, городи орють нам. Працюють усі люди. Хтось їздить в Новоазовськ на хлібзавод. Там корови у нас, і бики є у людей, птахофабрика поруч», – розповідає про робочі місця жителька села Маркіне.

«Мені здається, у кращий бік змінюється все потроху, щось ремонтується. Не все охоплено, як хочеться», – розповідає жителька Новоазовська.

Дороги жахливі, зарплати маленькі
жителька Новоазовська

«У кращу навряд чи, дороги жахливі, зарплати маленькі – якось так», – вважає інша жителька Новоазовська.

«Добре, прекрасно, якби грошей тільки давали більше», – додає житель Новоазовська.

Відкриття пам’ятника Леніну в Новоазовську у квітні 2015 року
Відкриття пам’ятника Леніну в Новоазовську у квітні 2015 року

Якби не море і російський кордон поруч, Новоазовськ нічим не відрізнявся б від решти міст в окупації. У центрі тут також стоїть Ленін. Щоправда, цей пам’ятник поставило вже угруповання «ДНР». Попереднього «вождя» у 2014-му знесли проукраїнські активісти. Але менш ніж через рік його відновили.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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