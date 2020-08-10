Єнакієве: як за бойовиків живуть на батьківщині Януковича

Ексклюзивний репортаж з Єнакієвого – міста металургів і батьківщини Віктора Януковича. Чи пам’ятають там про колишнього українського президента-втікача? Що змінилося в місті за роки війни на Донбасі? Як окупація підтримуваними Росією бойовиками угруповання «ДНР» вплинула на життя містян? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Єнакієве – місто у Донецькій області, яке вже сьомий рік перебуває під контролем підтримуваних Росією бойовиків угруповання «ДНР».

Серед захоплених бойовиками міст Єнакієве – на 4-му місці за кількістю жителів після Донецька, Макіївки та Горлівки. Раніше тут проживало більше ніж 100 тисяч осіб. Містоутворююче підприємство тут – «Єнакіївський металургійний завод» (ЄМЗ).

Місцеві жителі кажуть, що завод – це їхнє життя, вони там працюють цілими родинами. За словами містян, зараз на заводі працює близько 6-8 тисяч людей, хоча раніше цифра була більшою – в межах дванадцяти тисяч.

– На заводі дуже багато людей працює, у мене скільки знайомих, всі, більшість працює на заводі, тільки грошики не платять їм, це звичайно погано.

– Затримки?

– Так.

– ЄМЗ – в принципі, серце міста, тільки він працює нестабільно щось.

– Якщо його закриють, «хана» місту буде.

ЄМЗ періодично зупиняють, а зарплату затримують за кілька місяців, скаржаться місцеві. А ще на заводі з року в рік відбуваються аварії. Остання сталася у червні, тоді один працівник загинув, ще один травмувався. Причиною стала пожежа, що спалахнула відразу після Дня металурга. І якщо в 2019-му на свято на завод приїжджав ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін, то цього року в Єнакієвому його не було.

«На ринку люди працюють, у магазинах». Чим живе Єнакієве

Місцеві кажуть, що в окупованому Єнакієвому працюють «приватні підприємства», «банки», тощо, але, крім цього, роботи небагато.

«Крім заводу… ну шахти позакривали всі, на ринку люди працюють, у магазинах працюють, їздять там в Жданівку на шахту, на «Комсомолець Донбасу» [у село Михайлівка, півгодини їзди від Єнакієвого – ред.], отам от люди працюють», – каже місцевий житель.

«Ну хлібзавод, ковбасний завод ЄМК [«Єнакієвський м’ясокомбінат» – ред.], морозиво роблять тут, пельмені, тут багато таких підприємств. «Макаронка» є, різні бази там торговельні, в принципі, багато є де працювати. Хто хоче, той буде працювати», – додає ще один.

У Єнакієвому працює залізничний вокзал. Але на день курсує всього кілька електричок: до Ясинуватої та Дебальцевого.

Але, за твердженням місцевих, більшість людей користуються маршрутками.

«Проїзд недорогий, в Донецьк 60 рублів [≈ 23 гривні – ред] – це, я вважаю, нормально», – розповідає житель Єнакієвого.

«Стабільно на автостанції працюють автобуси Макіївка, Донецьк, в Російську Федерацію», – розповідає ще один.

«Зараз же ж відкрили кордон, зараз, дивишся, такі великі красиві автобуси їдуть і їдуть, в Росію люди їдуть, молодь вся переважно їде на заробітки», – додає ще один житель Єнакієвого.

А от у самому місті проїзд коштує 10 рублів [≈ 4 гривні – ред]. У трамваї – 5 [≈ 2 гривні – ред]. Але, за словами містян, електротранспорт часто ламається.

Що в Єнакієвому думають про Януковича?

Більшість, мабуть, знають Єнакієве не як місто металургів, а як батьківщину четвертого президента України Віктора Януковича.

Примітно, що зараз так званою «адміністрацією» міста керує Роман Храменков – це чоловік племінниці Людмили Янукович. Щоправда, до президента-втікача в Єнакієвому ставлення неоднозначне. Про це «Донбас Реалії» запитали у жителів Єнакієвого на вулицях міста.

– Ой, не знаю навіть, я вже про нього і забув, паралельно, нічого такого, ні хорошого, ні поганого.

– Як президент був хороший, а повівся неправильно, просто неправильно, злякався.

– У мене позитивне ставлення до нього, при ньому, ну як сказати, ну начебто ціни стали стабільні, впевненість у завтрашньому дні.

– У мене двояке ставлення до нього, розумієте. Маючи такі можливості і не робити для міста, ну нічого, ось так скажемо, грубо. Ну нехай на його совісті це все буде.

Зараз Єнакієве – ще одне місто в окупації, в майбутньому якого складно розгледіти перспективи розвитку. І тільки все ще димлячі труби металургійного заводу дають місцевим жителям хоч якусь надію.

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