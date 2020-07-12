Розкрито секретного куратора по Донбасу від Росії. Високопоставлені російські силовики замішані у війні України та Росії. Затримано нового важливого свідка у справі МН17. Як зміниться розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга 777»? Нова зброя України та НАТО. Чим українська армія відповість російським військовим? Життя в ОРДО під час коронавірусу. Донецьк сьогодні.