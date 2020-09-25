Людей замкнули в ОРДЛО, Київ не визнає Лукашенка президентом: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Поки населення Донбасу обурюється через те, що місцеві вибори тут не відбудуться не тільки у прифронтовій зоні, але і у віддалених мирних містах, УПЦ (МП) провела явно проросійський форум «Люди миру» у Святогірську Донецької області. Наш журналіст розібрався, що не так із гаслами типу «треба просто подивитися в очі» та гостями форуму, які позиціонували себе як незалежні та аполітичні.

Як і на решті території України, на Донбасі – і вільній частині, і окупованій – набирає обертів друга хвиля епідемії коронавірусу. За даними джерел Радіо Донбас.Реалії, у непідконтрольному Луганську зафіксований спалах захворюваності серед вчителів, завучів та директорів місцевих шкіл. Можливо, через це угруповання «ЛНР» із 25 вересня розпорядилося лише раз на місяць впускати і випускати людей через КПВВ «Станиця Луганська» (це був єдиний пункт пропуску на Донбасі – хоча і піший – що працював у постійному режимі). Решта пунктів пропуску на Донбасі зачинені: люди можуть потрапити на підконтрольну угрупованню «ДНР» територію тільки за наявністю «донецької прописки» і за рішенням «штабу з протидії коронавірусній інфекції ДНР».

Виїхати з Донецька з березня 2020 року без прописки на вільній території України неможливо. Єдина можливість для людей вирватись із ОРДЛО – їхати через Росію, за що їх штрафують українські прикордонники на в'їзді в Україну. На сполох через вимушене безгрошів'я українських пенсіонерів в ОРДЛО (виїхати і зняти свої пенсії вони просто не можуть) забили навіть в ООН, але ватажок донецьких бойовиків заявив, що послаблень не передбачається.

Попри масові майже двомісячні протести (особливо по неділях) у Білорусі із вимогою провести нові справедливі вибори, Олександр Лукашенко у середу зранку зібрав силовиків, чиновників та діячів культури у мінському Палаці Незалежності і оголосив себе «президентом». Білоруси традиційно відреагували мирними мітингами, які влада намагалася придушити кийками, водометами та масовими арештами.

А держави Заходу (на додачу до сусідів Білорусі, які це зробили раніше) у відповідь заявили, що не визнають Лукашенка обраним президентом Білорусі: станом на п'ятницю про це заявили Словаччина, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Данія, Польща, США, Канада, Нідерланди, Норвегія – і Україна (згодом президент Володимир Зеленський скасував і заплановану поїздку до Лукашенка). За це білоруське МЗС у своїй реакції на таку хвилю невизнань присвятило Києву окремий абзац, де дорікнуло «несамостійністю в ухваленні своїх зовнішньополітичних рішень».

Чи отримала Україна іще одного неприятеля на кордоні, і чи не варто Києву наполягати на перенесенні переговорів по Донбасу із Мінська до Нурсултану (таке запрошення лунало два роки тому від лідера Казахстану) чи Відня (на таку ідею нещодавно приязно відреагував голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук)? Як перенесення вплине на перемови? Аналізуємо в ефірі.

І нарешті – цього тижня ми торкнулися важкого (але передбаченого Мінськими угодами) питання амністії бойовиків на Донбасі – знову з подачі заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі у Мінську Вітольда Фокіна, який наголосив, що Україні після деокупації Донбасу важко буде знайти винних у злочинах серед десятків тисяч бойовиків. Чому дебати із цього приводу тривають вже сьомий рік війни, та як може виглядати амністія після деокупації – розбираємо це у матеріалі .

Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Усі ефіри Радіо Донбас.Реалії. Наш сайт. Та фейсбук.

Тепер цей дайджест можна отримувати й поштою. Підпишіться на розсилку «Тиждень на Донбасі» від команди Радіо Донбас.Реалії. Вона приходить щоп'ятниці ввечері.