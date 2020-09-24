МВС Білорусі повідомило про 364 затриманих під час протестів 23 вересня

У Білорусі 23 вересня під час акцій протестів затримали 364 людини, з них в Мінську – 252, до розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення заарештовані 320 осіб, повідомляє із посиланням на МВС Білорусі телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Повідомляється, що, за даними МВС, напередодні в країні відбулося 59 протестних акцій. Силовики стверджують, що в них взяли участь близько 5 тисяч осіб.

У МВС жорсткий розгін учасників акцій і використання спецзасобів пояснили необхідністю «припинення масових порушень громадського порядку з боку агресивно налаштованих осіб».

«Протести набули агресивного характеру і супроводжувалися відкритими зіткненнями з органами правопорядку: камені і інші предмети, пристосовані для заподіяння тілесних ушкоджень, летіли в бік правоохоронців. Серед міліціонерів є постраждалі. Учасниками сутичок переважно були молоді люди у віці до 30 років», – йдеться в повідомленні МВС.

23 вересня силовики у Мінську жорстко затримували протестувальників, які вийшли на вулиці білоруської столиці в зв’язку з раптовою інавгурацією Олександра Лукашенка. Масові акції проти інавгурації Лукашенка також пройшли у Вітебську, Могильові, Жодіно, Солігорську і декількох інших містах.

Олександр Лукашенко 23 вересня таємно вступив на посаду президента Білорусі. Координаційна рада опозиції заявила про безстрокову акцію непокори. Кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська назвала інавгурацію фарсом.

Легітимність Лукашенка як президента також не визнав Захід і Україна.