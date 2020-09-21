Почти две тысячи образцов крови пациентов с подозрением на Covid-19 ожидают в очереди на проведение исследований в Донецкой области. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. Сегодня открылись две новые лаборатории в Краматорске и Торецке. Но, по мнению специалистов, этого недостаточно для того, чтобы оперативно проводить все анализы.

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Лабораторный центр Краматорска пополнился новым оборудованием. Оно позволяет проводить исследования крови на наличие коронавируса. Предоставили эту лабораторию представители Всемирной организации здравоохранения.

Это позволит открыть ПЦР-лабораторию в Краматорске и ускорит диагностику Covid-19

«Эта благотворительная помощь была сформирована на средства Европейского Союза. Это позволит открыть ПЦР-лабораторию в Краматорске и ускорит диагностику Covid-19 в несколько раз. На этой неделе эксперты бюро ВОЗ в Украине проведут тренинг по основам ПЦР и биобезопасности в Краматорске для сотрудников областного лабораторного центра. Мы надеемся, что это повысит квалификацию специалистов лабораторного центра по ПЦР и биобезопасности», – говорит эксперт ВОЗ в Украине Лора Чернышева.

По словам главного санитарного врача Донецкой области Василия Гончаренко, тренироваться местные специалисты будут сразу на настоящих пробах крови пациентов, ведь времени на эксперименты с плацебо нет. Поэтому на плечи микробиологов Краматорска, кроме других анализов, ляжет еще и работа с Covid-19 .

У нас доктор в пятницу ушла с работы в половине второго ночи

«Все исследования делаем. Параллельно с ПЦР-исследованиями, наравне с моноферментным анализом, у нас происходит мониторинг, ведомственный контроль, мы делаем анализы пищевых продуктов, внешней среды, воды, воздуха. У нас масса исследований помимо этого всего. Наши сотрудники, даже не знаю, насколько их хватит в таком режиме. У нас доктор в пятницу ушла с работы в половине второго ночи», – рассказала заведующая лабораторией Виктория Смаченко.

Еще одна лаборатория, способная проводить ПЦР-исследования начинает работу в Торецке. На нее потратили полтора миллиона гривен из областного бюджета.

«В Торецке мы открываем еще одну лабораторию. Исключительно на средства областного бюджета. Усилиями местной власти мы закупили необходимое оборудование, и лаборатория начнет работу в полную силу», – заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников.

Эти две лабораторию должны уменьшить нагрузку на специалистов из Славянска и Мариуполя. Сейчас только в этих городах проводятся исследования на Covid-19.

Кроме того, внедрены новые приоритеты по анализам на коронавирус. ПЦР-тесты планируют делать только при наличии явных симптомов заболевания, а не, как ранее, при поступлении в больницы или людям из круга контактов больных коронавирусом.

Это позволит освободить койки в больницах

Это позволит освободить койки в больницах «Для того, чтобы мы могли оперативнее реагировать на все случаи, и принято такое решение. Это позволит освободить койки в больницах для того, чтобы принять тех людей, которые действительно нуждаются в стационарном лечении»,– прокомментировал новые правила тестирования директор департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации Владимир Колесник.

По словам чиновника, сегодня в области сложилась очередь с исследованием проб крови почти двух тысяч пациентов. Врачи просто не справляются с таким количеством тестов. Вероятно, для исправления статистики, чиновники, кроме открытия новых лабораторий, сокращают количество исследований.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)