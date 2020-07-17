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Сегодня завершилась основная сессия независимого оценивания. Будущие абитуриенты проходили тестирование по химии. Чтобы принять всех желающих, хватило одного пункта сдачи ВНО. Почему это дисциплину выбирает так мало людей, и зачем она тем, кто сегодня пришел на тестирование?

В Луганской области для тестирования по химии работал всего 1 пункт оценивания – в Северодонецке. Для примера, географию сдавали в 9 пунктах. Химия сложный предмет. И ее по большей части выбирают только те, кому это нужно для поступления в ВУЗы, считает жительница Станицы Луганской София.

Ведь не твои учителя тебе поставили оценку, а независимые

Сегодня она приехала сдавать тексты, так как планировала поступать в медицинский университет. Правда позже передумала и решила поступать на банковское дело. А химию все же решила сдать потому, что уже регистрировалась. О внешнем оценивании отзывается позитивно.

«ВНО более независимо, чем экзамены. Так проще понимать, какие у тебя знания. Ведь не твои учителя тебе поставили оценку, а независимые», – говорит София.

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«Это сложный предмет и мало кому дается. Химию выбирают те, у кого выбора нет» – абитуриентка

Сдавала тестирование по химии и Елена Попова. Она приехала из Новопсковского района. Говорит, что выбрала этот предмет, так как хочет поступить в Харьковский медицинский университет. Туда нужен сертификат либо по биологии, либо по химии. Сдавала обе дисциплины. Хотя химию считает более сложным предметом.

Химия сложный предмет. Мало кому дается

«Выбрала на всякий случай, если биологию плохо сдам. Биология и химия идут на выбор для медицинских университетов. Химия сложный предмет. Мало кому дается. Выбирают те, у кого выбора нет», – говорит Елена Попова.

Всего в тестировании по химии приняли участие 196 человек. Сдавали ли сегодня химию дети из неподконтрольных районов Луганской области, узнать не удалось. Но участие в основной сессии ВНО жители оккупированных территорий принимали. По словам директора департамента образования и науки Луганской областной администрации Юрия Стецюка, более 360 человек пересекли линию разграничения на КПВВ в Станице Луганской, чтобы принять участие в тестировании.

На основную сессию зарегистрировалось 329 человек из неподконтрольных Украине районов Луганщины

«На основную сессию зарегистрировалось 329 человек из неподконтрольных Украине районов Луганской области. Остальные пойдут на дополнительную сессию. На нее, по данным Донецкого центра оценивания качества образования, зарегистрировалось 105 человек», – рассказал Юрий Стецюк.

Дополнительная сессия ВНО начнется 24 июля и будет проходить до 10 августа.