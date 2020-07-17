Тіло в заручниках у «ДНР» та брехня про Хабаровськ: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

13 липня російські гібридні сили відкрили вогонь по евакуаційній групі, яка йшла забирати загиблого розвідника з поля бою, повідомив штаб ООС. Режим тиші, запевняють українські військові, був узгоджений через ОБСЄ, проте місія тепер – відмовляється це коментувати. В операції загинув військовий медик та був поранений сержант, обох їх вже чотири доби не можуть евакуювати. «Метрів 10-15 ми не дійшли до тіла. Почався шквальний вогонь з трьох сторін», – описував ситуацію керівник української сторони в СЦКК Микола Левицький.

Чому ОБСЄ не підтверджує домовленість про гуманітарну тишу, адже це – посередник між сторонами конфлікту? Ми аналізуємо це в ефірі.

Розвідник, тіло якого йшла забирати група, – лейтенант Дмитро Красногрудь. Досвідчений сапер, він воював ледь не від початку бойових дій і до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Красногрудя поховали на Лиманщині Донецької області, звідки він родом.

У п'ятницю штаб ООС повідомив, що російські гібридні сили передали Україні неідентифіковане тіло: невідомо, чи це саме тіло медика, загиблого під Зайцевим. Прокуратура відкрила справу за фактами порушення законів і звичаїв війни «представниками незаконних збройних формувань Росії».

Підконтрольна Росії адміністрація Донецька продовжує тримати закритим пункт пропуску «Новотроцьке» і пропускає людей в ОРДО лише за узгодженими списками. Це піддає людей неабиякому ризику: наприклад, цього тижня 13 осіб ночували на одній лавці під дощем, а в одного з подорожніх є загроза гангрени. Нагадаємо, зараз працює пропуск лише з окупованою територією Луганщини – Станиця Луганська.

Врятувались дивом, а сусідка дзвонила прощатись: власниця дачі у кооперативі «Вовче озеро» розповіла, що під час масштабної лісової пожежі, яка сталась на Луганщині минулого тижня, людей кинули напризволяще та не допомогли вибратися з вогняного оточення. Проте, у ДСНС кажуть, що реагували швидко, однак умови були складними: один їхній розрахунок також потрапив у вогняну пастку дорогою до палаючого дачного селища.

Минає шість років з дня збиття у небі над Донбасом пасажирського «Боїнга» рейсу МН17. Тут ми зібрали увесь основний фактаж, який має офіційне слідство та журналісти за 6 років.

В Україні затримали людину, яка може стати одним із ключових свідків у справі MH17: так вважають у групі Bellingcat. СБУ опублікувала аудіозаписи розмов затриманого з двома із чотирьох обвинувачених у справі «Боїнгу». Більше про це у відео.

Що відбувалось у ці дні 2014-го в Іловайську? Російська пропаганда підготувала для жителів окупованих територій нову порцію дезінформації про історію цієї війни – вона стосується боїв за Іловайськ. Розбираємо їх та розповідаємо історію захоплення і звільнення міста тут.

Російська пропаганда для окупованих територій висміює протести в Хабаровську – хоча гасла мітингів, які відбувається на Далекому Сході Росії, повторюють те, що Кремль застосовував на Донбасі в якості ілюстрації «антикиївських настроїв». Чому? У чому різниця між «народним губернатором» Фургалом і «народним губернатором Донбасу» Губарєвим? І чому Кремль відразу ж після голосування почав кампанію арештів? Обговорюємо тут.

«Низько вклонитися і поцілувати цю землю, щоб вона була українською», – народна артистка України Ада Роговцева приїхала цього тижня на передову – до 503-го батальйону морської піхоти:

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