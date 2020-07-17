Бойовики третій день поспіль на дають почати пошуки пораненого військового – штаб ООС

Пошуки пораненого українського військовослужбовця в районі Зайцевого досі не почалися через позицію російських гібридних сил, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 17 липня.

Заява штабу ООС посилається на дані української сторони Спільного центру контролю та координації.

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«Сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи», – стверджує штаб.​

За повідомленням, українська сторона СЦКК пропонує відправити на пошуки вісьмох беззбройних саперів та медиків у складі пошукової групи «Евакуація-200» в білих костюмах та світловідбивних жилетах.

«УС СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення вище зазначеного питання та підкреслює, що дані факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є не що інше, як небажання визнавати міжнародно прийняті правові норми і принципи відповідно до міжнародного гуманітарного права», – йдеться в заяві.

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13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов'язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира взводу під селом Зайцеве. В ООС зазначили, що для цієї операції українська сторона отримала гарантії тиші, але в сірій зоні була влаштована засідка. Внаслідок обстрілу військовий медик загинув, а сержант був поранений. Їх досі не можуть забрати.

Тіло командира взводу, за яким ішла група, 15 липня було передане Збройним силам України російськими гібридними силами. Загиблий – лейтенант Дмитро Красногрудь. Його поховають 17 липня у Лимані Донецької області.