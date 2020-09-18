Нормандський пшик та погрози з Білорусі: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Поставлене минулого тижня під загрозу прицільними обстрілами російських гібридних сил перемир'я на Донбасі поки тримається: за даними штабу ООС, станом на п'ятницю немає жодного вбитого або пораненого українського бійця, а постріли з боку «ЛДНР» поодинокі та неприцільні.

Утім, це не дозволило радникам голів країн-членів Нормандського формату за майже 7 годин перемовин у Берліні 11 вересня домовитись бодай про щось, окрім подальшої підтримки перемир'я та візиту Червоного Хреста в тюрми ОРДЛО. Попри сподівання української сторони, російський представник Дмитро Козак заявив, що «підстав для проведення нормандського саміту немає». Саме на особистій зустрічі з Путіним Зеленський, за словами нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка, сподівається домовитись про переформатування Мінських домовленостей.

Та цього тижня Путіну, вочевидь, було не до України: до нього в Сочі завітав Олександр Лукашенко, намагаючись заручитися підтримкою на тлі стабільних протестів у Білорусі та остракізму з боку Заходу. Отримавши від Москви 1,5 мільярда доларів кредиту, Лукашенко заявив, що Україна стала «форпостом політичних провокацій» проти Білорусі, та спровокував натовпи на українсько-білоруському кордоні. Про що домовились російський та білоруський президенти, чому їхні перемовини відбувалися на тлі спільних військових навчань Мінська та Москви та чого чекати Києву від загнаного у кут Лукашенка – розбираємось в ефірі:

15 вересня почалася реєстрація кандидатів на місцевих виборах: наш журналіст із місцевими експертами проаналізував особливості місцевої кампанії на підконтрольній частині Донбасу (коротко – світоглядний розкол поглиблюється). А колишній полонений російських гібридних сил Стас Асєєв у своєму новому тексті пригадав деталь з інтер'єру сучасного концтабору «Ізоляція» в Донецьку, яка, на його думку, свідчить про безперспективніть мирних перемовин із Росією.

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