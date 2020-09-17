Європарламент визнав Координаційну раду опозиції Білорусі «тимчасовим представником народу»

17 вересня на сесії Європарламенту депутати ухвалили резолюцію щодо Білорусі, в якій підтвердили, що не визнають результатів президентських виборів у країні і що після закінчення терміну повноважень Олександра Лукашенка Європарламент не буде вважати його президентом.

Європейський парламент також визнав Координаційну раду білоруської опозиції «тимчасовим представником народу, який вимагає демократичних змін у Білорусі».

Європейський парламент рекомендував Європейській комісії:

збільшити фінансування білоруського громадянського суспільства;

заморозити перекази коштів ЄС державним і підконтрольним уряду структурам;

зупинити позики уряду Білорусі від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР;

організувати донорську конференцію для розгляду питання про «багатомільярдний фінансовий пакет» для підтримки майбутніх реформ у демократичній Білорусі;

припинити переговори з Білоруссю щодо пріоритетів європейського партнерства;

створити гуманітарний коридор і сприяти видачі віз політичним біженцям і тим, хто потребує медичної допомоги після насильства;

розробити спеціальну стипендіальну програму в Європі для студентів, відрахованих із білоруських університетів із політичних причин;

закликати не проводити частину чемпіонату світу з хокею 2021 року в Білорусі.

Європарламент також закликав інституції ЄС й уряди країн Євросоюзу «вивчити можливість розширення санкційного списку і внесення туди громадян Росії, які беруть безпосередню участь у підтримці режиму Лукашенка в Білорусі».

За резолюцію проголосували 574 депутати, 37 – проти, 82 – утримались.

Координаційна рада опозиції була створена з ініціативи колишньої кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Метою об’єднання був названий перехід влади в країні, де після президентських виборів 9 серпня тривають багатотисячні протести проти оголошеної ЦВК перемоги Лукашенка. На цей момент майже всі члени президії ради або затримані, або перебувають за межами Білорусі.

Країни Заходу, як і білоруська опозиція, не визнали підсумки виборів президента в Білорусі, вказуючи на масштабні фальсифікації.

Мандат Лукашенка закінчується 5 листопада, дата його інавгурації на новий (шостий) термін поки що не призначена.

Представники створеної білоруською опозицією Координаційної ради стверджують, що після 5 листопада Лукашенко не можна буде вважати легітимним головою держави, і закликають його почати переговори про вихід із ситуації. Лукашенко відмовляється.