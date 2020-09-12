Єрмак: до кінця вересня «Червоний хрест» пропустять до українських заручників в ОРДЛО

До кінця вересня представники «Червоного хреста» мають потрапити до українців, яких утримують в ув’язненні російські гібридні адміністрації на непідконтрольній Києву частині Донбасу, заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак в Одесі, коментуючи зустріч радників лідерів країн «нормандського формату», що відбулася 11 вересня.

«І ми очікуємо нових досягнень 15-го, коли відбудеться відеоконференція (Тристоронньої контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу – ред.). Була досягнена домовленість, що до кінця цього місяця буде отриманий безперешкодний доступ «Червоного хреста» на непідконтрольні (Києву – ред.) території до наших громадян, які там перебувають. І ми очікуємо, що це прискорить процес обміну, про який є доручення президента», – заявив Єрмак.

Він також наголосив, що домовленість про припинення вогню була ухвалена в рамках мінського процесу і підтримана країнами «нормандського формату». На зустрічі радників були також присутні посли ОБСЄ Гайді Ґрау і Яшар Халіт Чевік із «мінського формату».

Наступна зустріч радників, за словами Єрмака, має відбутись протягом кількох тижнів.

Президент України Володимир Зеленський, який теж перебуває в Одесі, коментуючи зустріч радників, також наголосив на важливості продовження режиму тиші і визнав, що його неодноразово порушували, але дав знати, що українська сторона все одно не буде відповідати на ці порушення.

«Чи задоволені ми ним на 100%? Ні. Втратили людину, бойову. Була бойова втрата. Але якщо ми йдемо до виконання мінських угод, якщо йдемо до миру на сході нашої країни, перше і головне питання – це дотримання режиму тиші. Це значить, що наші хлопці не будуть гинути», – заявив Зеленський.

Ані Єрмак, ані президент не торкнулись питання можливих місцевих виборів на окупованій частині Донбасі.

Раніше народний депутат із фракції «Слуга народу» Андрій Костін, який є також представником України в політичній робочій підгрупі ТКГ, заявив, що на розгляді парламенту вже є проєкт постанови про проведення місцевих виборів, який «повністю відповідає Мінському комплексові заходів» і таким чином задовольняє вимоги Росії.

Після закінчення переговорів політичних радників керівників держав-учасниць «нормандського формату» (України, Росії, Німеччини і Франції) в німецькому Берліні ввечері 11 вересня Єрмак, який, не маючи ніяких політичних посад, виступив від імені української делегації, теж заявляв, що наступна «нормандська» зустріч на рівні політрадників могла б відбутися протягом наступних тижнів, і висловлював сподівання, що «нормандський» саміт міг би відбутися до кінця року.

Натомість керівник російської делегації, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявляв після тих переговорів, що на зустрічі не обговорювали проведення саміту в «нормандському форматі», бо говорити про нього, за його словами, ще «дуже, дуже рано», і також невідома й дата наступної зустрічі політрадників.

Він висловив сподівання, що на рівні помічників будуть намагатися розробити узгоджені рішення до кінця вересня.

Серед таких Козак назвав і постанову Верховної Ради про проведення в Україні місцевих виборів, яка визначила умови, за яких такі вибори можуть відбутися на нині окупованих територіях Донбасу і Криму. «Домовилися про те, що найближчим часом у Верховній Раді України буде розглянено проєкт постанови, який відкорегує ту постанову, що була ухвалена 15 липня», – стверджував він.

Росія вимагає, щоб в Україні змінили свою постанову про призначення місцевих виборів, яка передбачає, що на окупованих територіях Донбасу і Криму такі вибори не проводяться і можуть бути виконані тільки за низки умов, а саме: виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України; відновлення повного контролю України за державним кордоном України; роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України; відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України; забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, після повноцінного завершення на відповідних територіях процедур роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Кремль домагається проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу, які мали б визнати Україна і світова спільнота, разом із місцевими виборами в решті України, крім Криму, вже цієї осені, або в крайньому разі пізніше, – але без виконання Росією безпекових вимог для проведення таких виборів, щоб легітимізувати створені там нею маріонеткові утворення. Київ дотепер відкидає таку можливість і вимагає спершу виконання таких вимог, як виведення російських військ, роззброєння незаконних місцевих збройних формувань, повернення українського правопорядку, відновлення контролю за кордоном із Росією тощо; позицію України фактично підтримують її західні союзники.