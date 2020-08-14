Знахабнілий Лукашенко та ігри Кравчука перед Мінськом: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.



Як і очікувалось, в ніч на 10 серпня тисячі білорусів вийшли на вулиці, обурені 80% Олександра Лукашенка на виборах президента, і були жорстоко розігнані. За п'ять днів ОМОН затримав понад 6000 людей (часто випадкових), в тому числі 4-х українців, троє з яких у п'ятницю було звільнено. Припускається, що загинули двоє протестувальників. Наприкінці тижня спроби активістів паралізувати країну (перекриваючи дороги) переросли у загальнонаціональний страйк, що не завадило Лукашенку оголосити себе переможцем виборів. ЄС тільки у п'ятницю обговорив кровопролиття у Білорусі, та чи введе санкції – поки невідомо.

За протестами пильно стежать як росіяни, так і Кремль, приміряючи на себе білоруський сценарій під час чергових виборів президента 2024-го року. За думкою експертів, Путін, можливо, навіть «розкачує» ситуацію у «братів», щоби виторгувати щось у Заходу.

Готуючись до першої віртуальної зустрічі у Мінську по Донбасу 18 серпня, Леонід Кравчук поділився із нами своїми ідеями: вільна економічна зона для Донбасу, його відновлення (що потягне на 10 мільярдів доларів), розмова із «громадянським суспільством» окупованої території та «більш широке використання російської мови». Розбираємось, чи спрацюють ці нові ідеї на Росію.

Угруповання «ЛДНР» продовжують тримати в заручниках 1,5 мільйона людей, не випускаючи їх до вільної України. Пенсіонери там вже зубожіють без українських пенсій. А місцевих, які приїхали по справах на окуповану територію, принижують та фактично ув'язнюють на місяць під приводом «коронавірусу».

Деталі відпочинку на єдиному курорті під контролем «ДНР»

Місцеві вибори 25 жовтня відбудуться навіть не на всій вільній території України: ЦВК за поданням Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій скасувала голосування у 18-ти громадах поблизу лінії зіткнення. Голосувати заборонили навіть 100-тисячному Сєвєродонецьку, фактичній столиці Луганської області. Розбираємось, чия була це ідея, чи правильно це і чи можуть вибори таки відбутися.



Ми готуємось до Дня незалежності – і питаємо у українських зірок, як вони розуміють незалежність та як українцям знайти спільну мову. Розмірковують Віктор Винник та Марія Бурмака.

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