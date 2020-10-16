«Донбаське» питання Зеленського та коронавірусні черги в Луганську: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

«Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?» – так звучить єдине запитання про Донбас із анонсованого президентом України Володимиром Зеленським всеукраїнського опитування, яке планують провести одночасно з місцевими виборами 25 жовтня. Зовсім нещодавно ми обговорювали, чи варто підіймати економіку Донбасу до закінчення війни, та як це зробити (зокрема, із економічним радником Зеленського). Про що йдеться цього разу – розбираємо у свіжому ефірі:

Чому жителі Довжанська (до декомунізації – Свердловська) повірили російський пропаганді навесні 2014-го, хто курував захоплення цього близького до Росії міста та пункту пропуску «Довжанський» від ФСБ РФ, і що про це пам'ятають місцеві? Українські правозахисники покроково відновили перебіг захоплення цього міста на Луганщині Росією та назвали відповідальних кадрових російських військових.

У Слов'янську почався суд над арештованим навесні бойовиком угруповання Ігоря Безлера Віктором Міхедом. Чому він втік до вільного Маріуполя та у чому його підозрює СБУ?

Угруповання «ЛНР» марно намагається вгамувати паніку від поширення «інфекції нового типу» (так в ОРЛО називають коронавірус) масованою пропагандою: люди у соцмережах діляться враженнями від черг перед аптеками за антибіотиками, хитрощів фармацевтів, які притримують ліки «для своїх» та чутками про переповнені «інфекційки».

До Харкова з Донецька тепер їхати буквально, як до Парижа: угруповання «ДНР» наглухо закрило блокпости для «окупованих» українців, через що вони змушені робити гак через Росію. Наш кореспондент на окупованій території з'ясував, скільки це коштує, як пролягає маршрут та чи дійсно українські прикордонники беруть хабарі на українсько-російському кордоні.

Після останньої пожежі на Луганщині в публічному просторі мало говорять про його фундаментальні причини, а дарма: ми з'ясували, чому сосновий ліс, що виріс в останні 70 років на території колишнього степу на Донбасі, настільки легкозаймистий.

Чому Володимир Путін так тримається за ідею відновлення СРСР та чому він, ймовірно, «останній справжній імперіаліст» в історії Росії? З цього приводу розміркує Віталій Портников.

Традиційно наостанок – хороші новини та мотивуюче інтерв'ю. Британія, здається, стала стратегічним військовим союзником України на додачу до США, а засновник знаменитої Veterano Group (піцца, брауні тощо) Леонід Остальцев розповів, як «стартонув» свій бізнес, маючи в кишені усього 50 доларів.

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