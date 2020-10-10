Рукотворний і горючий: як СРСР зробив з луганського степу ліс і чому він особливо небезпечний (Рос.)

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В субботу в Северодонецке торжественно провожали домой спасателей из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, которые в течение недели помогали гасить лесные пожары в Луганской области. Однако в регионе еще остается авиация ГСЧС, а пожарные команды продолжают дежурить на каждом участке, где были возгорания. Вероятность того, что все может вновь загореться, остается высокой. Говорят об этом не только чиновники, но и экологи. За неделю выгорело больше 20 тысяч гектаров лесов. По большей части – горела сосна, которую тут начали высаживать 70 лет назад. Эти деревья легко воспламеняются, особенно сейчас, когда климат становится все более засушливым. Радио Донбасс.Реалии напоминает, как всего лет назад степь превратилась в лес.

Вся территория Луганской области – степной регион. Природные леса тут были в большинстве своем только в поймах реки Сиверский Донец, а также в оврагах и балках. Также здесь есть природные боры меловой сосны. Остальной же лес является рукотворным.

В основном, он создавался после Второй мировой войны: Советский Союз осваивал земли. Те, которые считались непригодными для сельского хозяйства, засаживали сосной, ведь она достаточно неприхотлива и может выживать в песчаных почвах, объясняет эколог международной организации «Экология.Право.Человек» Богдан Кученко.

Однако в сухом климате Луганской области сосна – опасна. Она легко воспламеняется, и если огонь доходит до крон деревьев, то потом очень быстро распространяется верховой пожар. Сейчас эта опасность еще более усиливается из-за изменений климата. И этот год - тому подтверждение.

В Луганской области за последние две недели сгорело около 20 тысяч гектаров лесов

«В Луганской области за последние две недели сгорело около 20 тысяч гектаров лесов. И еще около 10 тысяч гектаров сгорело в конце июля. Я общался с одним экспертом, который некоторое время прожил в Луганской области и более знаком с ситуацией, он мне рассказывал, что возле Северодонецка и Кременной в середине двухтысячных были довольно крупные пожары. Выгорало по несколько тысяч гектаров. Но таких масштабных пожаров, как в этом году – раньше не было», – говорит эколог Богдан Кученко.

Масштабные лесные пожары в Луганской области были в 2014 году. Но тогда все происходило из-за боевых действий в регионе, и зачастую гасить огонь не было возможности. Тогда сгорело около 10 тысяч гектаров. Но это все равно в три раза меньше, чем в этом году. Даже Станично-Луганская администрация, заявляя о поджоге со стороны российских гибридных формирований, отметила: так не горело даже после обстрелов «Градами».

Нужна профессия лесного пожарного

Учитывая изменения климата, такие пожары могут случаться и в дальнейшем, говорит эколог. И чтобы избежать таких масштабов, нужно соблюдать меры предосторожности и частично их переработать, учитывая нынешние погодные реалии.

«Нужно создавать отдельную профессию – лесного пожарного. Потому что ДСНС больше готовятся к ликвидации пожаров в населенных пунктах. Бытовых пожаров. Или на предприятиях. К гашению пожаров в экосистемах они меньше подготовлены. Нужна отдельная служба, которая будет этим заниматься. Чтобы работники готовились именно к таким вызовам», – говорит Богдан Кученко.

По выводам экологов, степь является наименее сохранившемся и, соответственно, наиболее ценным ландшафтом в Украине. Ведь более 90% степи давно распахано и ушло под сельское хозяйство, остальная часть была подвергнута экспериментам по высаживанию леса. И так степных участков в стране осталось не более 3%.

Уцелевшие специально охраняются заповедным режимом - например, в заповеднике «Клебан-Бык».

Уже 20 лет говорим, но нас никто не слушает

О том, что возможны такие масштабные пожары в регионе, уже 20 лет говорят специалисты, рассказывает глава ассоциации «Зеленое движение Донбасса» Владимир Березин.

Климат становится более засушливым, уходит вода. Выгореть может все

Климат становится более засушливым, уходит вода. Выгореть может все. Все регионы и районы должны разрабатывать программы по преодолению последствий изменения климата. Например, с теми же пожарами, нужно создавать быстрые мобильные группы, которые будут заниматься ликвидацией возгораний, и создавать систему оповещения, чтобы любой человек, который увидел возгорание, мог об этом сообщить, говорит Владимир Березин.

«У нас главное – что мы получили киотские деньги от Японии. И быстренько их разворовали. А вот сейчас как раз видно, куда надо было вкладывать эти (киотские) деньги. На вот такие проекты и программы», – рассказал Владимир Березин.

Также, по словам эколога, нужно очень активно работать с населением, ведь люди как жгли листву и стерню, так и продолжают жечь.

Пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь прошел больше 20 тысяч гектаров лесов, зацепил больше 30 населенных пунктов. Погибло 11 гражданских и 3 военных. Сгорели 500 частных домов. Только утром 9 октября в ГСЧС заявили, что пожары ликвидированы. Однако в тот же день возникло еще 44 очага, 4 из которых переросли в пожары.

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