(Друкуємо мовою оригіналу)

Полковник «Эльбрус»: этот представитель ФСБ России курировал оккупацию Должанска (Свердловска) Луганской области в 2014 году, а захватом пункта пропуска на границе командовал новосибирец с позывным «Палестинец». Об этом идёт речь в исследовании Украинского Хельсинкского союза по правам человека «Должанск: бронетехника транзитом из России «на Киев». Информация, которую удалось собрать, говорит о нарушениях норм международного гуманитарного права со стороны контролируемых Россией войск, говорят исследователи. Они насчитали восемь мест погребений жертв контролируемых Россией войск. Среди них – озёра Свердловского района и шурфы шахт.

Какие группировки действовали

Александр Гайдей, позывной «Рим». Так зовут одного из главарей контролируемых Россией войск, который сыграл ключевую роль в оккупации Свердловска (с 2016 года – Должанск).

Как говорит Алексей Беда, руководитель центра документирования УХСПЧ, Александр Гайдей – представитель казачества (его отряд сначала назывался «Первая казацкая сотня имени Стаса Синельникова») и член Коммунистической партии Украины. Позже Гайдей возглавит батальон «Рим».

В этот батальон вошли в основном местные и казачки, которые прибыли из России

«В этот батальон вошли в основном местные и казачки, которые прибыли из России. Все события и все преступления, которые происходили на территории Свердловска и Свердловского района, были именно под его ответственностью как руководителя этой группировки», – сообщил Алексей Беда.

Города в то время контролировали представители разных силовых структур России, говорится в исследовании.

Что касается Свердловска, – это человек с позывным «Эльбрус»: Егоров Игорь Анатольевич. Он в звании полковника ФСБ

«Это представители или ФСБ, или Главного разведывательного управления. И почти в каждом городе был свой куратор. Что касается Свердловска, – это человек с позывным «Эльбрус»: Егоров Игорь Анатольевич. Он в звании полковника ФСБ. Все боевые действия происходили под его надзором», – говорит Беда.

10 июня 2014 года, по информации исследователей, территорию КПП «Должанский» захватили боевики вооружённого формирования «Палестина». Это были завербованные граждане России, а возглавлял отряд гражданин России родом из Новосибирской области Александр Илютенко, позывной «Палестинец».

Сначала Россия запускает негуманитарные конвои. Потом обстреливает гражданскую инфраструктуру

Уже через два дня через захваченный КПП прошёл первый негуманитарный конвой из России. Вот как объясняет это явление гибридной войны Алексей Беда: «У России есть стандартная процедура: сначала она запускает негуманитарные конвои (с оружием и боеприпасами – ред.) на территорию. Потом обстреливает гражданскую инфраструктуру. Провоцирует местных жителей. И потом уже запускает гуманитарные конвои. Понятно, что гуманитарные конвои идут официально».

В составе этого конвоя, по информации УХСПЧ, была колонна танков Т-64.

Подпишитесь на нашу пятничную рассылку «Неделя на Донбассе». Всё важное о регионе коротко – всего в одном письме в неделю!

Террор мирного населения

Свидетели сообщили, что контролируемые Россией войска терроризировали гражданское население Должанска. Жертвами часто становились проукраински настроенные люди и те, за кого можно было получить выкуп.

Также нападениям подверглись представители разных религиозных групп. Исследователи утверждают, что боевики не признавали другие религиозные конфессии, кроме ислама и УПЦ (Московского патриархата). Некоторых священников похищали и удерживали на территории штабов.

Всего в Должанске и районе насчитали шесть штабов и пять мест незаконного удержания людей.

А ещё, как сказала Анастасия Зоря, аналитик УХСПЧ, насчитали восемь мест погребений жертв контролируемых Россией войск. Среди них – пруды Свердловского района и шурфы шахт.

Гуманитарный кризис

Оккупация российскими гибридными силами поставила жителей Донбасса на грань гуманитарной катастрофы. Свидетелем этого в Должанске стал Роман Романов.

Он работал на шахте до так называемой «национализации». После того, как предприятие начала контролировать оккупационная администрация Луганска, Роман покинул ОРЛО.

Видел нормальных людей, которые штурмовали мусорные ящики

«В 2014 году, когда невозможно было снять деньги с банкоматов, это было очень грустно. Я своими глазами видел нормальных людей, которые просто штурмовали мусорные ящики, выбирали себе там что-то покушать. Это очень грустно было», – свидетельствует Роман.

Ещё мужчина вспоминает, что информационная атака России началась задолго до оккупации: даже на обычную проволоку, по словам Романа, жители Должанска смотрели российские телеканалы. А вот с приёмом украинских были проблемы.

Поэтому с самого начала оккупации люди доверяли всему, что говорили пропагандисты по телевизору: и про «нациков», и про «бомбёжки» «Правого сектора».

Перемещение достаточно часто происходило прямо по центральным дорогам

А ещё Роман утверждает, что о перемещении военной техники из России в Украину через Должанск может рассказать любой местный житель: «Перемещение достаточно часто происходило прямо по центральным дорогам – со стороны пунктов пропуска в сторону города Ровеньки. Передвигались колонны. Причём передвигались не только «КрАЗы» камуфлированного цвета, а ещё были САУ (самоходные артиллерийские установки – ред.), БМП. Я работал в ночную смену и видел».

Авторы исследования акцентируют, что действия контролируемых Россией войск в Должанске требуют тщательного расследования как таковые, которые нарушают международное гуманитарное право.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)