СБУ: вербувальник Шайтанова з ФСБ керував бойовиками на Донбасі

Служба безпеки України заявляє, що полковник ФСБ Росії Ігор Єгоров, який, за даними слідства, має відношення до вербування генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, водночас був «одним із організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі». СБУ повідомила про це 9 липня з посиланням на нові дані, зібрані контррозвідкою.

«З літа 2014-го Єгоров під позивним «Ельбрус» напряму координував діяльність незаконних збройних формувань на території Луганської області, доводив до бойовиків вказівки російського командування й організовував взаємодію різних угруповань, – йдеться в повідомленні. – Полковник ФСБ називав себе «першим заступником командувача» військ так званої «Новоросії». Важливим аспектом його діяльності було узгодження спільних дій з так званим «міністерством оборони ДНР», забезпечення бойовиків озброєнням та боєприпасами».

За даними СБУ, він особисто був присутнім на окупованій території, перенаправляв групи проросійських бойовиків із Криму на Донбас.

«Контррозвідка СБУ зафіксувала, що Єгоров безпосередньо причетний до збиття російською стороною українських військових літаків улітку 2014 року і до ракетних обстрілів підрозділів Збройних сил України. Також полковник ФСБ РФ Єгоров займався збором розвідувальної інформації та координував диверсійні групи для протидії українським військовим», – додали у спецслужбі.

14 квітня Служба безпеки України затримала одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБУ, генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

За даними слідства, Шайтанов перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим. Його завербували нібито у 2014 році.

За завданням російських спецслужб Шайтанов, кажуть у СБУ, планував вбивство відомого чеченського добровольця Адама Осмаєва, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії.

За рішенням Шевченківського районного суду Києва, Шайтанов перебуває під вартою до 8 серпня.