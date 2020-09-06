Двоє військових відрізало вогнем під час ліквідації пожеж, їх шукають – штаб

Двох військовослужбовців відрізало вогнем під час гасіння пожежі в Луганській області, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил вранці 6 вересня.

Як зазначає штаб, гасіння пожежі наразі триває, вже вдалося ліквідувати осередки поблизу Красногорівки, Гладосового, Валуйського та Новгородського.

«Станом на ранок ліквідовано вогонь і поблизу Верхньоторецького. Проте під час гасіння пожежі полум’ям були відрізані від решти особового складу двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил. Пошуки бійців тривають», – йдеться в повідомленні.

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Зараз військові продовжують гасити пожежу біля Луганського. Осередки в районі Трьохізбенки – Лопаскиного – Лобачевого локалізували.

За повідомленням Державної служби з назвичайних ситуацій, загрози вогню населеним пунктам в Луганській області зараз немає. В Харківській області локалізували пожежу поблизу села Гороб’ївка, яка виникла 2 вересня.

Пожежа в лісництві у Харківській області спалахнула 2 вересня і поширилася на площу до 500 гектарів. Згодом через сильний вітер вогонь поширився у напрямку населених пунктів. Унаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння шпиталізували одну людину. За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

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2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 гектарів. Внаслідок вогню загинув один військовий Збройних сил України, двоє зазнали опіків. Розслідування здійснюється за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.