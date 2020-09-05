Бойовики 4 вересня один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби один раз порушили режим припинення вогню, здійснивши поблизу Авдіївки поодинокі постріли з гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

«Бойових втрат та поранень внаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил немає. Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 4 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.