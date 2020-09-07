Після спроби самогубства полоненого у Донецьку Сінченка перевели в лікарняний пункт при СІЗО

Житель Донецька, втретє полонений російськими гібридними силами Григорій Сінченко власною кров’ю розписав стіни у камері СІЗО №5. Як повідомила Радіо Донбас.Реалії мати хлопця Тетяна Гуленко, після спроби самогубства Григорія перевели до лікарняного пункту при слідчому ізоляторі.

«Це був також протест проти тортур. Зі слів адвоката сина, напередодні інциденту Григорія жорстоко побили так звані слідчі. Вони вимагали, щоб Гриша відмовився від захисту й змінив свого адвоката на того, якого пропонують бойовики. Він не зробив цього», – розповіла Гуленко.

Григорій Сінченко вперше потрапив у полон бойовиків угруповання «ДНР» ще у 2016 році. Його звинуватили у роботі на користь України, але звільнили під час великого обміну в грудні 2017-го.

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За словами донеччанина, тоді його підвішували наручниками, били до втрати свідомості та пропускали крізь тіло численні розряди струму. Під час одного з катувань навіть надірвали легеню, але потім, як розповідав Григорій матері вже на мирній частині країни, все ж доставили в одну із лікарень Донецька.

Вдруге хлопець потрапив у полон у жовтні 2019-го. Наприкінці травня 2020 року хлопцю вдалося втекти з донецького ізолятора тимчасового тримання. Але вже в червні російські гібридні сили знову його затримали. Тепер Сінченко фактично втретє перебуває в полоні підконтрольних Росії бойовиків. Мати хлопця переймається, що протести сина можуть стати приводом до нових тортур та знущань.

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Останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» сказали, що українська сторона передала 14 осіб.

У російському ув’язненні, за раніше озвученими даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, перебувало на той час від 113 до 115 громадян України. Крім того, за даними СБУ, станом на 14 серпня ще 235 людей незаконно позбавлені волі в ОРДЛО.