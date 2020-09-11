Депутат від «Слуги народу» про нову можливість інспектування позицій ЗСУ бойовиками: «у цього процесу немає майбутнього»

До ідеї спільного з бойовиками інспектування позицій Збройних сил України на Донбасі не повертатимуться після того, як Офіс президента скасував заплановану на 10 вересня інспекцію, заявив в ефірі Радіо Свобода депутат із фракції «Слуги народу» Богдан Яременко.

«Немає майбутнього у цього процесу. Тобто скасований цей процес верифікації одноразовий», – сказав Яременко.

9 вересня учасники позачергового засідання Тристоронньої контактної групи домовилися 10 вересня відвідати район селища Шуми на Донбасі для «спільної інспекції».

Метою цього, як заявляли в Офісі президента, було довести безпідставність звинувачень із боку підтримуваних Росією бойовиків «щодо будь-яких порушень домовленостей українською стороною».

Міністерство оборони України і Офіс президента 10 вересня повідомили, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена.

У відомствах відповідальність за це поклали на Росію і підтримуваних нею бойовиків із угруповань «ДНР» і «ЛНР», які «фактично відмовилися дотримуватись досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування».

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ДНР» відповідальність за зрив інспекції Шумів поклали на українську сторону і її «нові неможливі для виконання вимоги».

10 вересня у кількох містах України відбулися акції з вимогою імпічменту президента через плани про спільне з бойовиками інспектування на Донбасі.