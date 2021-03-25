Зеленський затвердив Стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив ухвалену РНБО Стратегію воєнної безпеки країни. Про це повідомили в Офісі президента.

«Такий стратегічний документ в Україні підготовлено вперше. Стратегія є документом оборонного планування, мета якого – забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони та визначення шляхів реалізації пріоритетів державної політики у воєнній сфері, сферах оборони та військового будівництва», – мовиться у повідомленні ОП.

Як зазначається, документ передбачає запровадження комплексного підходу до оборони України в умовах воєнної загрози національній безпеці, пов’язаної з використанням гібридних методів.

«Всеосяжна оборона України відповідає закріпленому Статутом ООН суверенному невід'ємному праву кожної держави на самооборону від агресії та не має на меті досягнення воєнного паритету з Російською Федерацією, що призвело б до надмірної мілітаризації держави, а передбачає підтримання балансу та поєднання воєнних і невоєнних засобів для забезпечення воєнної безпеки України», – заявили в Офісі президента.

У стратегії визначені цілі та завдання, спрямовані, зокрема на «припинення тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України, захист суверенітету й територіальної цілісності України насамперед шляхом здійснення міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів».

Зазначається, що реалізація стратегії сприятиме інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір та членству в НАТО.