РНБО розгляне стратегію деокупації Криму на засіданні 12 березня – Данілов

На наступному засіданні Ради національної безпеки та оборони розглянуть доповіді щодо справ про державну зраду чиновників та стратегію деокупації Криму. Про це під час брифінгу заявив секретар РНБО Олександр Данілов.

Зокрема, очікується звіт генерального прокурора, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ щодо осіб, підозрюваних у державній зраді.

Також затвердять стратегію деокупації Криму.

«З 2014-го по 19-й рік в Україні не було цілісної стратегії щодо кримського питання. Тому ми домовилися через два тижні остаточно прийняти рішення з цього питання та публічну частину рішень презентуємо суспільству», – заявив Данілов журналістам.

На засіданні 26 лютого РНБО ухвалене рішення про запровадження санкцій проти 10 осіб з вищого офіцерського складу за зраду батьківщині. Також РНБО ініціює зміни в законодавстві, які дозволять ідентифікувати громадян із подвійним громадянством.