Оприлюднений текст законопроєкту Зеленського про основи національного спротиву

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту президента України Володимира Зеленського про основи національного спротиву.

Згідно з документом, національний спротив – це «складова всеохоплюючої оборони України, що включає в себе комплекс заходів, які організовуються та здійснюються в мирний час і в особливий період в Україні з метою максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити агресію проти України».

Також законопроєкт передбачає, що на Сили територіальної оборони Збройних сил України покладатиметься організація, підготовка та виконання завдань територіальної оборони.

Військові частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України повинні утворюватися та функціонувати:

у кожній зоні територіальної оборони та додатково у кожному місті, чисельність населення якого перевищує 900 тисяч мешканців, як бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України;

у кожному районі територіальної оборони та додатково в кожному адміністративному центрі області як батальйони Сил територіальної оборони Збройних сил України.

Законопроєкт визначає, що рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення в дію Зведеного плану територіальної оборони України або планів територіальної оборони в окремих її місцевостях вводиться в дію указом президента України, який підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню іншим способом.