Україна та НАТО почали консультації для узгодження подальших спільних кроків – Шмигаль

Україна та НАТО почали консультації для узгодження подальших спільних кроків, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Цілеспрямований та планомірний перехід сектору безпеки та оборони України, її Збройних сил на стандарти НАТО, є одним з першочергових пріоритетів уряду», — наголосив Шмигаль.

Співпраця України та НАТО посилилася на тлі анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі у 2014 році.

6 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про розмову з президентом Володимиром Зеленським, у якій заявив про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку Північноатлантичного альянсу.

Зеленський наголосив, що НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі, а план дій щодо членства в альянсі стане справжнім сигналом для Росії.

У Москві неодноразово висловлювали невдоволення намірами України зближуватися з НАТО.

20 травня віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Північноатлантичний альянс продовжує підтримувати Україну в реформах сектору безпеки й оборони, але рішення про План дій щодо членства для України навряд чи ухвалюватиметься під час саміту НАТО у червні.