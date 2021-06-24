Справи Майдану: екскомандира «Беркуту» заочно засудили до 4 років тюрми за розгін протесту в Черкасах

Колишнього командира загону спеціального призначення «Беркут» заочно засудили до чотирьох років ув’язнення за затримання протестувальників і перешкоджання роботі журналістів під час подій Революції гідності, повідомив Офіс генерального прокурора 24 червня.

За повідомленням, таке рішення ухвалив Соснівський районний суд Черкас. Йдеться про колишнього очільника батальйону «Беркут» у Луганській області, який наразі переховується на окупованій території.

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«Черкаською обласною прокуратурою доведено, що обвинувачений, перебуваючи 27 січня 2014 року на Соборній площі в місті Черкаси, віддав наказ підлеглим працівникам про застосування спецзасобів і затримання мирних мітингувальників, не забезпечив особисту недоторканність затриманих осіб, а також перешкоджав законній професійній діяльності журналістів», – йдеться в заяві Офісу генпрокурора.

Чоловіка визнали винним за статтями про перевищення службових повноважень і перешкоджання роботи журналістів. Його засудили до чотирьох років ув’язнення і трьох років заборони на роботу на певних посадах.

Наразі екскерівник «Беркуту», за даними прокурорів, переховується на окупованій частині Луганської області і є високопоставленим учасником незаконного збройного угруповання «ЛНР».

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.