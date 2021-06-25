У Держспецзв’язку пояснили, як петицію про відставку Татарова підписав «Biden Joe»

У Держспецзв’язку заявили, що поява підпису «Biden Joe» у електронній петиції з закликом звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова була «цілеспрямованою хакерською атакою найвищого рівня складності». Перевірити петицію на предмет зламу Держспецзв’язку доручив Офіс президента.

«Під час аудиту, який проводиться фахівцями Держспецзв’язку за зверненням Офісу Президента України щодо маніпуляцій з голосуванням за електронну петицію, встановлено факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, згенерованого кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг АТ КБ «Приватбанк», – мовиться у повідомленні.

Як пояснили в установі, здійснити таку атаку можна лише за виконання щонайменше трьох умов:

компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання);

дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;

використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

Зазначається, що спеціалісти Держспецзв’язку почали перевірку системи електронних довірчих послуг.

«Наразі досліджується система видачі ключів АТ КБ «Приватбанк» на відповідність вимогам безпеки. Така сама профілактична комплексна перевірка чекає на всіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. За її підсумками, у разі потреби, буде розроблено плани удосконалення відповідних систем захисту та надано публічний звіт громадськості, адже ми добре розуміємо, що у сучасному світі, який стоїть на порозі кібервійни, такі спроби будуть непоодинокими», – мовиться у повідомленні.

Петиція про звільнення заступника голови Офісу президента Олега Татарова набрала 25 тисяч підписів минулого тижня. Ініціатором петиції є голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У НАБУ наголошують, що «мають докази того, що заступник керівника Офісу президента, у минулому – топпосадовець державної компанії «УкрБуд» – причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України». Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

У НАБУ розкритикували дії ОГП і заявили, що вони мають на меті унеможливити обрання запобіжного заходу Татарову. У прокуратурі ситуацію не коментували.

Татаров заявив, що дізнався про зміну підслідності зі ЗМІ. Він збирався наполягати на проведенні всіх судових слухань, «щоб усі докази були досліджені і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім доказам, які надав орган досудового розслідування».

Олег Татаров заперечує свою причетність до злочинів.